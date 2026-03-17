Bloqueos en Avenida Insurgentes hoy 17 de marzo: estas son las estaciones del Metrobús CDMX afectadas

Bloqueos en Avenida Insurgentes Múltiples líneas del Metrobús presentan afectaciones este martes 17 de marzo debido a diversas protestas; autoridades recomiendan tomar precauciones.

El Metrobús de la Ciudad de México presenta diversas complicaciones este martes 17 de marzo debido a protestas que se han desarrollado a lo largo de la Avenida Insurgentes, afectando algunas líneas del transporte público y cerrando el paso incluso a las motocicletas.

Estos bloqueos han ocasionado múltiples retrasos en el transporte público de la ciudad, principalmente las líneas de Metrobús que transitan por Avenida Insurgentes, sin embargo, las protestas tienen propósitos distintos en cada una de las zonas afectadas.

Trabajadoras de limpieza cierran Insurgentes en ambos sentidos

A la altura de Barranca del Muerto, trabajadoras de limpieza cerraron la Avenida Insurgente en ambos sentidos; el bloqueo no permitió el paso del Metrobús ni de motocicletas.

Ante medios de Azteca Noticias, una de las manifestantes declaró que la razón de su protesta es la serie de despidos injustificados por parte de la empresa PROAM, después de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) le otorgara un contrato plurianual.

“Nosotras trabajamos para PROAM. Nos quitaron el empleo. Es una empresa que contrata el Infonavit y nos tenían bajo amenazas, no nos daban material para el trabajo y ahora están contratando nueva gente”, informó la manifestante, señalando a la licenciada Iyadalid Martínez Domínguez como la principal responsable del conflicto.

Las trabajadoras de limpieza mencionaron que la empresa les debe prestaciones de ley, así que la condición para levantar el bloqueo es el pago completo del dinero, además de recuperar sus empleos; “lo necesitamos”, declaró.

Este mismo año, el pasado 12 de febrero, trabajadoras de PROAM denunciaron a la compañía por malas prácticas, entre los que incluían malos tratos, falta de pago, prestaciones sociales e insumos para desempeñar su trabajo, entre otras.

Manifestación en Paseo de la Reforma: motivos y rutas alternas

En Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, otra ola de manifestantes bloqueó ambos sentidos, quienes tienen previsto movilizarse por la zona hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

La protesta está dirigida por el Frente de Lucha Urbana Popular, quienes demandan un alto a “condicionar la vivienda de interés social”.

Elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran en la zona de protesta para apoyar en la circulación de autos, transporte público y motocicletas.

⚠️AVISO L1

2⃣Seguimos informando, al momento se regulariza el servicio en toda la línea.

🔴Toma en cuenta, derivado de las movilizaciones sociales que acontecieron, hay retraso en toda la línea.

(Actualización 11:25 H.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) March 17, 2026

Esta manifestación en Paseo de la Reforma, junto a las trabajadoras de limpieza en Barranca del Muerto, han bloqueado principalmente la movilización de las siguientes líneas del Metrobús:

Línea 1.

Línea 7.

En el caso de automovilistas, la opción de vialidad alterna que pueden tomar durante las manifestaciones de este martes 17 de marzo es Circuito Interior.

Bloqueos en Avenida Insurgentes dirección Cuernavaca

En otra zona de Avenida Insurgentes, manifestantes avanzan a la altura de CONAGUA, con dirección hacia Cuernavaca, sin embargo, hasta el momento se desconoce la razón y el destino de la movilización.

Las autoridades de tránsito han recomendado a la población tomar precauciones en sus trayectos y considerar rutas alternas, así como mantenerse al tanto de las actualizaciones en la cuenta oficial del Metrobús.