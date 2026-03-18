Mega Marcha CNTE hoy miércoles 18 de marzo: horario, calles y estaciones del Metro y Metrobús afectada

Marcha CNTE | miércoles 18 de marzo (Mario Jasso)

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció para el día de hoy una mega marcha que estará complicando la circulación y el transporte, especialmente en la zona centro de la ciudad. El plan es iniciar un paro laboral de 72 horas en el Zócalo Capitalino para manifestarse para exigir un aumento salarial, así como la erogación de la Ley del ISSSTE de 2027.

¿Dónde será la Mega Marcha del CNTE hoy, miércoles 18 de marzo?

Por medio de sus canales oficiales de comunicación, la CNTE informó que será a partir de las 9:00 horas que comiencen la marcha con dirección al Zócalo de la Ciudad de México. El punto de partida será el Ángel de la Independencia, por lo que habrá afectaciones a la circulación desde temprano.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de sus cuentas oficiales alertó desde ayer sobre la marcha prevista y activó dispositivos de vigilancia en:

Avenida Juárez.

Cruce con Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calle 5 de Mayo y calles adyacentes del primer cuadro del Centro Histórico (Correo Mayor, Moneda, Corregidora).

Se prevén cortes totales o parciales en estas arterias principales, bloqueos intermitentes y disminución de carriles, con afectaciones extendidas al Zócalo y Palacio Nacional (donde ya fueron colocadas vallas metálicas preventivas).

También impactará la Línea 7 del Metrobús en las estaciones: El Ángel

El Ahuehuete

Hamburgo

París

Amajac

El Caballito

Hidalgo

También, se prevén afectaciones en el Metro Zócalo/Tenoctitlán

La SSC recomienda alternativas viales como Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 2 Norte, Avenida Chapultepec, Ribera de San Cosme, Viaducto Miguel Alemán y Avenida Fray Servando Teresa de Mier. Se pide a la ciudadanía anticipar salidas, usar transporte público alterno y seguir actualizaciones en sus canales oficiales

“La movilización convocada por la CNTE surge como respuesta a las demandas históricas centradas en mejoras laborales, salariales y de seguridad social, así como el rechazo a ciertas leyes y reformas que consideran perjudiciales para sus derechos”, detallaron voceros del magisterio disidente.