Metro CDMX: ¿Cuándo será el próximo paro parcial del sindicato?

Paro en el Metro CDMX La Línea 3 del metro que corre de Ciudad Universitaria a Indios Verdes, presentó complicaciones, durante gran parte de este viernes, usuarios reportaron espera de convoy de hasta 45 minutos y gran afluencia de usuarios. (Rogelio Morales Ponce)

Este lunes 13 de abril, el regreso a clases para millones de estudiantes de primarias y secundarias estuvo marcada por una intensa jornada de caos en el metro de la Ciudad de México. Integrantes del Sindicato llevaron a cabo un paro parcial de actividades en múltiples líneas, generando retrasos y saturación del servicio desde tempranas horas en este inicio de semana. Ahora, amagan con repetir estas acciones de nueva cuenta esta semana, esto es lo que se sabe.

¿Cuándo será el próximo paro en el Metro CDMX?

Después de una nueva jornada de caos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital del país, las autoridades sindicales afirmaron que próximamente podrían estar retomando las protestas, generando nuevas afectaciones para millones de usuarios en la CDMX y el Estado de México.

Fernando Espino, líder sindical de la organización, señaló el día de hoy que no han recibido respuesta de las autoridades capitalinas para atender sus peticiones, mismas que han planteado desde hace al menos cinco meses, por lo que, este miércoles 15 de abril, estarían considerando de nueva cuenta llevar a cabo otro paro parcial de “brazos caídos” y mantenerlo hasta el viernes 17 de abril.

Esta medida implicaría acciones como menos trenes en funcionamiento, mayor tiempo de traslado entre estaciones, mayor afluencia en los andenes, menor cantidad de personal en taquilla, entre otras. Así como el día de hoy, se generarían múltiples retrasos y saturación del servicio en una forma de protestar contra las autoridades de la Ciudad de México y causando afectaciones en el público.

¿Por qué es el paro del Metro CDMX?

El paro parcial de actividades realizado el lunes 13 de abril por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro tiene como causa central un conflicto laboral no resuelto con el Gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con el propio sindicato, la protesta responde a la falta de atención a sus demandas sobre condiciones laborales, salariales y operativas, así como al incumplimiento de acuerdos previos.

Entre las exigencias se encuentran un incremento salarial cercano al 6%, la reorganización de categorías laborales y la entrega oportuna de recursos para la operación del sistema.

Además, los trabajadores han señalado problemas estructurales y de seguridad en el Metro como uno de los principales motivos de presión. Denuncian falta de mantenimiento, escasez de refacciones y trenes fuera de servicio, lo que pone en riesgo tanto a usuarios como a empleados. Por ello, optaron por medidas como dejar de realizar horas extra, lo que derivó en un paro escalonado y una reducción en el número de trenes en circulación.

El sindicato sostiene que continuará con las protestas hasta que se garantice el cumplimiento de estándares de seguridad, calidad del servicio y una asignación adecuada del presupuesto para mantenimiento e infraestructura