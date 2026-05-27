¿Cómo va el conflicto de la CNTE hoy 27 de mayo en CDMX?: plantón cambiaría de sede a Bucareli

Plantel de la CNTE se moviliza Algunos de los manifestantes se movieron discretamente frente a las oficinas de la Segob (Galo Cañas Rodríguez)

Algunos de los manifestantes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han trasladado su plantón a la avenida Bucareli, frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob). Esto después dos días de acampar en los alrededores del Zócalo.

¿Cambio de lugar?: Razón por la que se mueve el plantón de la CNTE

La secretaria general de la sección 22 de la CNTE, Yeni Flores, afirmó que las negociaciones tanto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, como con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no han sido productivas para los maestros. También expresaron descontento con la falta de ayuda por parte de las autoridades ante un fallecimiento de un maestro de 44 a causa de un infarto, en el plantel de la avenida 5 de mayo.

Es por esto que esperan entablar un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, razón por la que han mudado parte del plantón a Bucareli. Aún no se sabe si todos los manifestantes se moverán a Bucareli o si se mantendrá diferentes plantones a través del centro.

¿Por qué sigue la manifestación del CNTE?

El día de ayer concluyó sin acuerdos entre los miembros de la CNTE y las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Gobernación. Las secretarías de nuevo extendieron su invitación al diálogo, pero la CNTE no busca aceptar menos que todas sus demandas. Amenazan con un paro nacional de no llegar a ser el caso.