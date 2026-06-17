Marcha CNTE miércoles 17 de junio: ¿Habrá manifestaciones en Acoxpa por partido del Mundial?

Marcha CNTE | Miércoles 17 de junio La SSC informó de movilizaciones en Avenida Acoxpa y Calzada Acoxpa para el día de hoy.

Este miércoles 17 de junio, el Estadio Ciudad de México recibirá su segundo partido de esta Copa del Mundo cuando se enfrenten Colombia y Uzbekistán a las 20:00 horas. Sin embargo, al igual que en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, se esperan manifestaciones sociales en los alrededores, específicamente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes estarían moviendo sus propuestas a la zona del sur de la capital y a las cercanías del ‘Coloso de Santa Úrsula’

Marcha CNTE miércoles 17 de junio llegará a Acoxpa

De acuerdo con el informe de movilizaciones sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se espera que más de mil personas pertenecientes a las diferentes secciones de la CNTE se movilicen hacia las cercanías del Estadio Ciudad de México, llevando sus protestas a la Calzada Acoxpa y Avenida Acoxpa, frente al centro comercial en la alcaldía Tlalpan a partir de las 10:00 horas.

Esta movilización podría generar afectaciones y carga vehiculares en puntos como:

Calzada de Tlalpan

Avenida División del Norte

Calzada de Miramontes

Eje 3

El personal de la CNTE continúan exigiendo al Gobierno Federal la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 así como la Reforma Educativa de 2019 para regresar al sistema de pensiones sin Afores. Ambas partes del conflicto parecen haber llegado a un punto muerto en las negociaciones luego de las múltiples pláticas con la Secretaría de Gobernación quien ha señalado que no pueden cumplir con estas demandas por cuestiones de presupuesto.