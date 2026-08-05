Rojo de la Vega propone trueque a Brugada: Regresará estatuas de Castro y Che si se aumenta el presupuesto para su alcaldía

Alessandra Rojo de la Vega Cuestiona decisión de Clara Brugada sobre estatuas de Che Guevara y Fidel Castro. (cuartoscuro)

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, confrontó el día de ayer propuesta de Clara Brugada de reponer estatuas del Che Guevara y Fidel Castro en un parque de la ciudad. Afirma priorizar el bienestar de los ciudadanos sobre los monumentos públicos.

Estatuas de Che Guevara y Fidel Castro: ¿Dónde estaban y por qué fueron retiradas?

La estatuas que representan a Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro sentados en una banca son una obra conjunta titulada “Monumento Encuentro”, una escultura creada por el artista Óscar Ponzanelli, que busca conmemorar el primer acercamiento entre ambos líderes comunistas, el cual se dio en México en el año 1955, en la colonia Tabacalera del entonces Distrito Federal.

Esta obra se instaló en Jardín Tabacalera entre las calles Miguel Ramos Arizpe e Ignacio Mariscal, atrás del Museo Nacional de San Carlos en diciembre de 2017 y desde entonces han sido objeto de reiterados retiros. Se quitó a los pocos meses de su instalación supuestamente por no cumplir con ciertos permisos.

Cuando se volvieron a instalar en 2021, bajo la jefatura de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes de la organización Misión Rescate México se manifestaron en contra del monumento por considerar a la figuras representadas como tiranos.

Sin embargo, las estatuas permanecieron en su lugar hasta julio de 2025, cuando la alcaldesa electa Alessandra Rojo de la Vega decidió retirarlas. En sus redes, la mandataria de Cuauhtémoc argumentó que lo hacía debido a que era “rendirle culto a un dictador que fusiló, persiguió y mató de hambre a su pueblo”. La decisión resultó en algunas manifestaciones ciudadanas.

¿Qué dijo Ale Rojo de la Vega a Clara Brugada sobre estatuas del Che y Castro?

Desde su retiro por Alessandra Rojo de la Vega, Clara Brugada protestó la decisión de la alcaldesa, pues juzgó que las obras eran un acto de memoria y representaban la soberanía de los pueblos de América. La jefa de gobierno ha expresado interés en reponer las estatuas, invirtiendo en nuevas si es necesario.

Rojo de la Vega cuestionó fuertemente esta decisión en un video que publicó en su redes sociales. Dijo que el alto costo de las estatuas podría ser destinado a obra públicas, cuestionando las prioridades del gobierno de Brugada. “La prioridades de un gobierno dicen mucho más que sus discursos” arengó la alcaldesa. Señaló los baches y constantes inundaciones que enfrenta la alcaldía como asuntos más importantes en los cuales invertir recursos. “Mientras la ciudad se cae a pedazos, la prioridad del gobierno vuelve a ser levantar estatuas”, dijo Rojo de la Vega, asegurando que busca revertir “12 años de malos gobiernos en la alcaldía”.

Además, volvió a reiterar su argumento original de que no vale tener estatuas de “dos dictadores homófobos que torturaron en campos de trabajo forzado a todos aquellos que pensaban diferente”. Propone que si se van a destinar recursos a construir estatuas, estas sean en conmemoración de las madres buscadoras o personal médico de la ciudad.

“Entre estatuas o calles, siempre voy a elegir las calles. Entre la propaganda y la gente, siempre voy a elegir a la gente”, concluyó la mandataria de Cuauhtémoc.

🚨Oferta para @ClaraBrugadaM y su gobierno. Favor de compartir. pic.twitter.com/V7zzHrZIoi — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 4, 2026

Rojo de la Vega asegura que las estatuas se encuentran bien resguardadas y propone restaurarlas si se destina el valor equivalente de ellas como presupuesto para la alcaldía Cuauhtémoc. El gobierno de Clara Brugada no ha emitido una respuesta a la sugerencia de Rojo de Vega.