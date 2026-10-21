Vacunación contra Covid en Influenza en CDMX 2026: ¿Dónde y cómo me puedo poner la inyección gratuita?

Campaña de Vacunación Invernal CDMX Módulos disponibles en CDMX para recibir la vacuna gratuita contra el COVID e Influenza.

El riesgo de enfermedades como Influenza o COVID aumenta durante la temporada de frío, especialmente ante la manifestación de ciclones o huracanes en el territorio nacional. Debido a ello, el Gobierno de la Ciudad de México emprendió este mes de octubre la Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027.

La meta que persigue esta estrategia de salud en el terreno capitalino, es aplicar gratuitamente 4.1 millones de dosis contra las principales infecciones de la temporada otoñal e invernal, teniendo por objetivo principal a la población de mayor riesgo.

Campaña de vacunación contra el COVID e Influenza CDMX: ¿en qué módulos recibir la inyección gratuita?

Las personas que buscan vacunarse contra el Influenza y el COVID esta temporada de frío puede acudir a los centros de salud y módulos de vacunación habilitados en la capital; a su vez, instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE u otras dependencias del sector salud también participan en la Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027.

En caso de que desconozcas tu punto de vacunación más cercano a tu hogar o trabajo, puedes consultarlo en el portal oficial ¿Dónde me vacuno?, así como llamar al número gratuito 079, donde se brinda orientación sobre los sitios disponibles en la Ciudad de México u otras regiones del país.

Las autoridades también aconsejan llevar la Cartilla Nacional de Salud para registrar las dosis recibidas, aunque la disponibilidad de este documento debe consultarse con el personal del módulo.

💉❄️ ¡Arranca la Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027 en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez! Del 12 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2027, fortalece tus defensas con las vacunas gratuitas contra la influenza estacional y COVID-19. 👶🏽 La vacuna contra la influenza está dirigida a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas embarazadas, mayores de 60 años, personal de salud y personas de 5 a 59 años con enfermedades crónicas. 🩺 La vacuna contra COVID-19 está dirigida a personas embarazadas, mayores de 60 años, personal de salud y personas de 6 meses a 59 años con enfermedades de alto riesgo. ¡Vacúnate y protege a quienes más quieres! ❤️ #VacunaciónInvernal #Influenza #COVID19 #SaludPública @AICM_mx — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) October 12, 2026

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública, las dosis estarán disponibles mediante brigadas desplegadas en los sectores de salud antes mencionados y que pueden hallarse en las 16 alcaldías de la capital, sin embargo, también se realizarán en espacios públicos o unidades de medicina familiar.

El objetivo es aplicar gratuitamente 4.1 millones de dosis —centrándose en la población de mayor riesgo—, anticipando que los biológicos contra COVID e Influenza están actualizados para proteger la salud de la población mexicana ante las variantes más nuevas de ambos virus, especialmente contra las complicaciones graves.

La campaña de vacunación gratuita arrancó el pasado lunes 12 de octubre y estará disponible hasta el 2 de abril de 2027, teniendo por principal módulo de atención el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), en el cual transitan más de 200 mil personas y requiere de una fuerte prevención de enfermedades respiratorias.

¿Es importante vacunarse? Frentes fríos, ciclones y bajas temperaturas en México

Durante el otoño y el invierno, el país tiende a experimentar descensos de temperatura asociados a la llegada de frentes fríos y masas de aire polar. Al mismo tiempo, los sistemas ciclónicos pueden provocar lluvias, vientos fuertes y cambios en las condiciones metereológicas en distintas regiones del país.

Por ejemplo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) —perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)—, el frente frío número 2 se extenderá sobre el mar caribe y, pese a que no afectará directamente al país, la masa de aire polar que lo impulsa mantendrá viento y oleaje elevado en regiones como Veracruz o en el istmo y golfo de Tehuantepec; de la misma forma, causará descenso de las temperaturas diurnas en varios estados de México.

Debido a ello, la vacunación representa una medida preventiva importante, especialmente para las personas con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones por infecciones respiratorias, sobre todo, a la población de mayor riesgo como personas adultas mayores, niños y niñas, mujeres embarazadas y quienes viven con enfermedades crónicas.