Tras desaparición de Ximena, buscan a otro joven de la Secundaria 79 de la CDMX: Héctor Emiliano

Héctor Emiliano Diego Velázquez Visto por última vez cerca de la Secundaria 79 (Especial)

Héctor Emiliano Diego Velázquez, joven de 14 años, despareció en los alrededores de la Secundaria 79 en la Ciudad de México. La desaparición ocurre un día después de que se reportara otro caso en la misma zona.

¿Dónde fue visto por última vez Héctor Emiliano?

Héctor Emiliano Diego Velázquez desapareció en las inmediaciones de la Secundaria 79, ubicada en la colonia Mexicaltzingo de la alcaldía Iztapalapa, el pasado miércoles 11 de noviembre. No se dieron detalles en la ficha de búsqueda sobre la última vez que se tuvo contacto con él.

Hay otra ficha de búsqueda activa por Ximena Alexandra Bravo Gutiérrez, joven de 14 años que desapareció alrededor de las 13:30 horas del 11 de noviembre, también en los alrededores de la Escuela Secundaria Número 79. Se desconoce hasta el momento si amabas desapariciones estuvieron relacionadas.

¿Cuáles son las características de Héctor Emiliano?

En la ficha de búsqueda difundida, se destacan las siguientes características de Héctor Emiliano Diego Velázquez:

Edad: 14 años.

14 años. Estatura: 1.65 metros

1.65 metros Complexión: Delgada.

Delgada. Tono de piel: Morena clara.

Morena clara. Cabello: Rizado, abundante, color negro.

Rizado, abundante, color negro. Señas particulares: Usa lentes de aumento con armazón negro.

Sus familiares retiraron el número de la ficha de búsqueda debido a que recibían llamadas de extorsión. Cualquier información que pueda llevar a encontrarlo debe ser referida directamente a las autoridades.