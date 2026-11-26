Caravana Coca-Cola 2026 El espíritu navideño de Coca-Cola llega a Morelia este domingo 29 de noviembre.

El impaciente espíritu navideño que invade todos los rincones del mundo y corazones de millones de personas no está dispuesto a esperar hasta el comienzo de diciembre para emprender sus tradiciones festivas más populares, siendo la Caravana Coca-Cola uno de los estelares de la temporada más ansiados en México.

Tras un exitoso debut de la edición 2026 en León, Guanajuato, el luminoso desfile emprende marcha a Morelia, Michoacán, donde será recibida por segundo año consecutivo.

Caravana Coca-Cola 2026 en Morelia: ¿qué día y a qué hora se llevará a cabo?

El gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola Bajío, Germán Martínez Ramos, dio a conocer la semana pasada que el desfile navideño de la multinacional visitará la capital michoacana por segunda vez consecutiva.

La salida se realizará a las 19:00 horas del domingo 29 de noviembre en las inmediaciones de la XXI Zona Militar, sobre la avenida Acueducto. Tomando en cuenta ediciones pasadas, la duración estimada del desfile es de tres horas, por lo que finalizaría alrededor de las diez de la noche.

Por otra parte, debido a que la Caravana Coca-Cola en Morelia es la segunda más grande de México y el estado prevé la asistencia de alrededor de 350 mil asistentes, las autoridades implementarán un operativo especial de seguridad y vialidad, que comenzará dos horas antes del inicio del desfile.

Ruta de la Caravana Coca-Cola 2026 en Morelia: indicaciones y sugerencias del evento

De acuerdo con el programa otorgado por Martínez Ramos, la Caravana Coca-Cola mantendrá una dinámica similar a la del año pasado, con cuatro paradas a lo largo del recorrido, en las que se ofrecerán breves espectáculos.

Los puntos clave en la ruta del desfile en Morelia este 2026, son:

Jardín de Morelos: la primera presentación está programada para iniciar alrededor de las 19:30 horas .

la primera presentación está programada para iniciar alrededor de las . Cruce de Salinas y Rocha: el segundo espectáculo se llevaría a cabo a las 20:00 horas .

el segundo espectáculo se llevaría a cabo a las . Catedral de Morelia: la tercera parada está prevista para las 20:45 horas , aproximadamente.

la tercera parada está prevista para las , aproximadamente. Obelisco a Lázaro Cárdenas: el último espectáculo del desfile navideño se realizaría alredor de las 21:30 horas.

Según lo señaló el representante de Coca-Cola FEMSA, los horarios se programaron de esta manera debido a la magnitud de la caravana navideña y al número de unidades, bailarines y participantes que la integran; se estiman alrededor de 500 artistas, acompañados por ocho o nueve vehículos alegóricos.

Para el disfrute ordenado del evento, las autoridades estatales recomiendan:

Acudir con tiempo.

Mantenerse al pendiente en todo momento de los o las menores de edad en la familia.

Llevar sólo artículos indispensables.

No intentar tocar ni subir a los carros alegóricos . De la misma forma, permanecer detrás de las barreras de seguridad.

. De la misma forma, permanecer detrás de las barreras de seguridad. Llevar ropa y calzado que sean cómodos.

El evento no tendrá ningún costo de entrada y está abierto a todo público, a condición de respetar las indicaciones de las autoridades para vivir la caravana navideña de la manera más amena y familiar posible.