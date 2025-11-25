Otra polémica de Miss Universo: emiten orden de arresto contra la copropietaria del concurso en Tailandia

Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, conocida por ser copropietaria de Miss Universo Tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto tras no presentarse a una audiencia sobre caso penal por supuesto fraude de un millón de euros.

El popular concurso de belleza internacional, Miss Universo, ha estado envuelto en bastantes polémicas desde que el pasado viernes coronaran a la mexicana Fátima Bosch, como la ganadora de la edición 2025.

Las polémicas van desde el supuesto fraude de la ganadora y las conexiones familiares de la Miss de Costa de Marfil, quien además acaba de renunciar a su título de Miss Universo África y Oceanía.

Ahora un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, conocida por ser copropietaria de Miss Universo, tras no presentarse a una audiencia clave en un caso penal por supuesto fraude cercano al millón de euros.

La corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, confirmó que la orden fue emitida luego de que la empresaria no compareciera este martes, sin aportar más detalles.

De acuerdo con el medio local The Nation, “Anne” debía acudir a escuchar la sentencia de un juicio por un presunto fraude conjunto valorado en casi un millón de dólares, pero no asistió a la cita judicial.

Jakkaphong la figura más inportante de JKN Global Group

Empresaria de 46 años, Jakkaphong es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares.

Forbes la ha descrito como una de las mujeres transgénero más ricas del mundo.

El magnate renunció a la dirección de JKN en junio, después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmara investigaciones contra ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

Acusaciones por estados financieros falsos

Según explicó la empresa en un comunicado, “Anne” fue acusada de incluir o permitir declaraciones falsas en los estados financieros de 2023.

También se le señala por no mantener registros “completos, precisos y veraces” del primer trimestre de 2024, periodo en el que JKN vendió el 50 por ciento de las acciones de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha, actual presidente del certamen.

¿El caso está vinculado con la polémica por Miss Universo México?

Las autoridades aclararon que el proceso judicial contra Jakrajutatip no está relacionado con la controversia por un presunto fraude en la elección de Fátima Bosch, representante de México y ganadora de la edición de este año.

Aunque dejó la dirección en junio, “Anne” mantuvo una presencia constante en actividades ligadas a Miss Universo hasta finales de octubre.

Sin embargo, desde noviembre no ha sido vista en público, lo que ha generado versiones en medios locales sobre una posible salida del país.