Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, renuncia a su banda de África y Oceanía tras Miss Universo 2025

La representante de Costa de Marfil hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram Especial

Sin duda, Miss Universo 2025 ha sido una de las ediciones más polémicas en la historia del certamen. Ahora, derivado del triunfo de la participante mexicana Fátima Bosch, la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé y cuarto lugar en Miss Universo 2025, sorprendió al anunciar su renuncia al título continental de África y Oceanía, así como su desvinculación total con la Organización Miss Universo.

Con un mensaje en Instagram cargado de convicción, la modelo marfileña declaró que su decisión no fue tomada a la ligera, sino como resultado de una profunda reflexión sobre sus valores personales: “respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades”, dijo.

Olivia asumió el título de Miss Universo África y Oceanía tras su destacada participación en el certamen celebrado en Bangkok, en noviembre de 2025, donde además consiguió quedar como cuarta finalista. Sin embargo, solo días después de la gala, anunció que devolverá formalmente su banda a la organización.

En su declaración, Yacé subrayó que su compromiso con los valores que la han guiado es más importante que cualquier título: “para alcanzar plenamente mi potencial … Debo permanecer firmemente anclada en mis principios rectores”, escribió. Más allá de su renuncia, hizo un llamado inspirador a las nuevas generaciones, especialmente a las niñas: las instó a “superar sus límites, entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y abrazar con orgullo su identidad”.

También extendió un mensaje de unidad a las comunidades negras, africanas, caribeñas, afrodescendientes: “nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas”, afirmó.

La decisión de Yacé ha generado eco mediático, ya que ella era una de las favoritas para ganar el certamen junto con la participante de Tailandia. Sin embargo, la corona se la llevó Fátima Bosch, quien se encuentra en el ojo del huracán debido a que el juez Omar Harfouch aseveró que el padre de la mexicana tiene tratos con el presidente de Miss Universo, por lo que podría haber un conflicto de intereses detrás de su triunfo.