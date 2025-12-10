Y tras la caída del “Limones” ¿Quiénes son “Los Cabrera” y cómo surgieron?

Los orígenes de Los Cabrera se remontan a mediados de los años noventa.

La mañana del 10 de diciembre, autoridades federales anunciaron un golpe estratégico contra la estructura criminal de Los Cabrera, brazo operativo del Cártel de Sinaloa, al confirmar la captura de Édgar “N”, alias El Limones. De acuerdo con las investigaciones del Gabinete de Seguridad, este presunto delincuente ocupaba la segunda línea de mando dentro de la facción y actuaba como jefe de plaza en Durango y Coahuila, recibiendo órdenes directas de José Luis Cabrera Sarabia, conocido como “El 03″ o “El 300″, señalado como líder actual del grupo.

Los orígenes de Los Cabrera se remontan a mediados de los años noventa. Según registros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los hermanos Cabrera Sarabia establecieron una alianza clave con Ismael “El Mayo” Zambada desde 1996, cuando Felipe Cabrera Sarabia comenzó a tomar fuerza en Durango como su lugarteniente. Bajo su mando se controlaban cultivos a gran escala de marihuana y amapola, mientras que su grupo creció en capacidad y violencia. Felipe —identificado con múltiples alias como El Señor de la Sierra, El Ingeniero, El 1 y El Leo— formó la primera estructura delictiva junto con sus hermanos Luis Alberto, José Luis y Alejandro.

Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que los Cabrera pronto se vieron envueltos en una disputa territorial contra el grupo encabezado por Mario Núñez Meza, El M10, lo que derivó en un periodo de extrema violencia. Inhumaciones clandestinas, secuestros, extorsiones y la quema de casas y negocios marcaron esa etapa en Durango y Chihuahua.

El destino de los fundadores: capturas, sentencias y silencios

Felipe Cabrera Sarabia logró una posición de alto nivel dentro del Cártel de Sinaloa, encargándose incluso de la seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán en la Sierra de Durango. Sin embargo, fue capturado el 23 de diciembre de 2011 en Culiacán. Tras casi nueve años preso en México, fue extraditado en 2020 a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por tráfico de cocaína y heroína. En 2023 se declaró culpable y recibió una sentencia de 19 años, con posibilidad de quedar en libertad en julio de 2029 debido al tiempo ya purgado.

Luis Alberto Cabrera Sarabia, “El Arqui”, murió en un enfrentamiento con fuerzas federales el 20 de enero de 2012. El Ejército ubicó su escondite en Canatlán, Durango, y durante un operativo para detenerlo, él y su jefe de seguridad se ocultaron en una cueva. Ambos fueron abatidos tras abrir fuego contra los militares.

En el caso de Alejandro Cabrera Sarabia, su situación es la más enigmática. Aunque el Departamento del Tesoro afirma que fue capturado el 11 de febrero de 2013 en Culiacán, no existen detalles claros sobre su proceso judicial o paradero actual.

El 03, el heredero que dirige las operaciones

Desde 2015, José Luis Cabrera Sarabia, alias El 03, ha asumido el control de los ranchos de la familia y del trasiego de narcóticos. De acuerdo con información reciente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, él sería hoy una de las principales figuras de mando dentro de Los Cabrera.

La detención de El Limones representa, según autoridades, un golpe directo a la estructura operativa del grupo, pero también evidencia que la facción sigue activa bajo el mando de “El 03″, quien continúa expandiendo la influencia criminal del clan Cabrera Sarabia en el norte del país.