¿Quién es La Defensa Más Leal?: el abogado mexicano que se “ofreció” para ayudar a Nicolás Maduro en su juicio

Juan Hernández es un abogado penalista que ha ganado notoriedad en plataformas como TikTok e Instagram

En medio de la atención internacional por el proceso judicial que enfrenta el presidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, un personaje inesperado comenzó a ganar notoriedad en redes sociales: un abogado mexicano que se presenta bajo el nombre de “La Defensa Más Leal”, quien públicamente se ofreció para asumir la defensa del mandatario.

El abogado difundió un video desde México en el que aseguró estar dispuesto a representar legalmente a Maduro, argumentando presuntas irregularidades en el procedimiento de su detención y afirmando que, con una estrategia adecuada, podría lograrse incluso su liberación. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok, Instagram y X.

¿Quién es y qué propone?

En su mensaje, el abogado sostuvo que casos de alto perfil como el de Maduro requieren defensas firmes y sin titubeos, razón por la cual aseguró que él y su despacho —al que denomina La Defensa Más Leal— estarían listos para asumir el reto. Frases como “sí lo defenderíamos” y “toda persona tiene derecho a una defensa real” generaron tanto apoyo como críticas entre los usuarios.

No obstante, el propio abogado no detalló si ha tenido contacto directo con el entorno del presidente venezolano ni si existe una solicitud formal para integrarse al equipo legal.

Maduro ya cuenta con abogado

Pese a la oferta que circula en redes, Nicolás Maduro ya tiene defensa legal establecida. El mandatario es representado por Barry Pollack, un abogado estadounidense con amplia experiencia en casos de alto perfil y en el sistema judicial federal de Estados Unidos.

Pollack ha participado en procesos complejos de carácter internacional y es el encargado de encabezar la estrategia jurídica oficial de Maduro frente a los cargos que enfrenta en territorio estadounidense.

Reacciones en redes y alcance real

La aparición de La Defensa Más Leal provocó debate en redes sociales, donde algunos usuarios calificaron su postura como una estrategia mediática, mientras otros la vieron como un intento genuino de posicionarse en un caso de relevancia global. Sin embargo, hasta ahora, su participación no tiene efectos legales reales dentro del proceso.

Por el momento, la defensa de Maduro continúa en manos de Barry Pollack, mientras la figura del abogado mexicano permanece como un fenómeno viral más dentro de la conversación digital que rodea al caso.