¿Fue una mentira para invadir? EU reconoce que el Cártel de los Soles, liderado por Maduro, no existe, según el NYT

Nicolás Maduro En 2025, el llamado "Cártel de los Soles" fue designado como organización terrorista por parte de Estados Unidos.

Apenas unas horas después de la primera audiencia de Nicolás Maduro, donde se declaró inocente junto con su esposa Cilia Flores, se informó de un nuevo giro que podría ser fundamental para el destino del mandatario venezolano, pues el departamento de justicia de los Estados Unidos habría señalado que “El Cártel de los Soles”, presunta organización criminal que habría liderado Maduro, en realidad no existe de forma tangible.

¿Qué dijo el Departamento de Justicia de EU sobre el Cártel de los Soles?

Las acusaciones en contra de Nicolás Maduro, que incluyen señalamientos por Narcoterrorismo y de liderar un grupo criminal fueron cambiadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De acuerdo con información del New York Times, se redactó de nueva cuenta la acusación formal escrita en la que el cambio más relevante fue dejar de designar el Cártel de los Soles como un grupo criminal real y utilizar este término más como una “cultura de corrupción” que perpetuaba el narcotráfico en Venezuela.

También, se explica que el concepto de “Cártel de los Soles” habría sido tomado por las autoridades estadounidenses desde el 2020 luego de que este fuera un término coloquial utilizado por medios venezolanos en la década de 1990 para señalar a funcionarios culpables de corrupción por dinero del narcotráfico.

Ahora, la fiscalía mantiene su acusación de que Nicolás Maduro ha sido partícipe de una gran conspiración de narcotráfico para llevar drogas a los Estados Unidos, negocio cuyas ganancias protegen a funcionarios civiles y militares.

¿Qué es El Cártel de los Soles según el Departamento del Tesoro de EU?

Los señalamientos de que Nicolás Maduro lidera un grupo criminal conocido como “El Cártel de los Soles” fueron uno de los principales argumentos de Trump para llevar a cabo la invasión militar en Venezuela y sustraer al presidente en funciones para juzgarlo.

El 24 de noviembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos agregó formalmente al Cártel de los Soles a la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), un mecanismo que permite a Washington aplicar sanciones financieras, bloquear activos y criminalizar el apoyo material a la red o a sus miembros.

La medida fue respaldada por declaraciones de altos funcionarios estadounidenses como el secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostuvo que la estructura cumple con las condiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para ser incluida como FTO.

Por su parte, el gobierno de venezolano ha negado la existencia de un cartel unificado bajo ese nombre, calificando las acusaciones de “fabricaciones” y parte de una estrategia para justificar medidas más agresivas contra su administración.