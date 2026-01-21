El “susto” que se llevó Trump en el aire: así falló su avión sobre el Atlántico; cronología de los hechos

El "susto" de Trump El Air Force One tuvo una falla técnica mientras sobrevolaba el Atlántico. (EFE y especial)

El presidente Donald Trump se llevó un “susto” anoche mientras volaba hacia Suiza, con el objetivo de participar en el Foro Económico Mundial en Davos.

El avión presidencial Air Force One tuvo una falla técnica que lo obligó a regresar a tierra firme, en suelo estadounidense, retrasando hasta por dos horas la comitiva oficial de la Casa Blanca.

En la aplicación adsbexchange.com, que sirve para monitorear vuelos a nivel global, la cual fue consultada por CRÓNICA, se pudo constatar cómo la aeronave oficial Boeing 742 tuvo que hacer una maniobra sobre el Atlántico para regresar a la Unión Americana tras 45 minutos de vuelo.

¿Qué pasó en el vuelo de Donald Trump rumbo a Europa?

El avión presidencial de Estados Unidos, conocido como Air Force One, que transportaba al presidente Donald Trump, sufrió anoche una falla eléctrica menor poco después de despegar con destino a Davos, en Suiza, alrededor de las 19:10 horas, tiempo local.

Esta anomalía fue detectada por la tripulación en el primer tramo del vuelo, alrededor de 45 minutos posterior al despegue, lo que provocó que el piloto decidiera regresar a la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington D.C., como medida precautoria.

La Casa Blanca detalló que el motivo del retorno fue un problema eléctrico menor identificado a bordo, y no una falla grave de los sistemas principales de la aeronave.

Periodistas que viajaban en el avión señalaron, sin embargo, que las luces de la cabina de prensa se apagaron brevemente tras el despegue, lo que alertó al equipo de vuelo.

Tras el aviso del problema, la aeronave dio la vuelta y realizó un aterrizaje seguro en la Base Conjunta Andrews. La maniobra, que se ejecutó sin incidentes mayores, causó un retraso de más de dos horas en la agenda de Trump y su comitiva, obligando a ajustar los planes de viaje previstos.

Una vez en tierra, Trump y su equipo abordaron un aeronave alternativa, un Boeing C-32, el cual se trata de un avión presidencial más pequeño, para retomar el viaje cerca de la medianoche de este martes 21 de enero.

Una vez que arribó a Davos, el mandatario estadounidense embistió en su discurso en el Foro Económico Mundial a la OTAN y a Europa, además de que insistió en la necesidad de que su país adquiera Groenlandia por razones de seguridad nacional._Con información de EFE.