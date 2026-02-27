¿Quién es el dueño de Paramount?: así es David Ellison, el próximo propietario de Warner y amigo de Donald Trump

David Ellison Netflix se retiró de la apuesta por Warner Bros., dejando a Paramount como el único futuro dueño del conglomerado.

Paramount Skydance volvió a la competencia por la adquisición del conglomerado global Warner Bros. Discovery con una contraoferta de 111 mil millones de dólares y, después de que Netflix decidiera retirarse de la disputa, Paramount se posicionó como el próximo propietario de uno de los estudios de cine y entretenimiento más grandes de la historia.

Este giro de acontecimientos simboliza un parteaguas en el futuro de la industria cinematográfica y mediática, debido a que detrás de esta ambiciosa negociación se encuentra David Ellison, propietario de Paramount Skydance y cercano amigo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

David Ellison: ¿quién es y cuál es su trayectoria?

Hijo del también millonario Larry Ellison, quien se consolidó en el negocio de la tecnología tras dominar el terreno de las bases de datos y la computación en la nube como cofundador de la empresa de software Oracle.

En 2010, David Ellison fundó su propio estudio, Skydance, donde produjo películas de éxito como Misión Imposible y Guerra Mundial Z, impulsando la compañía hacia la televisión, los videojuegos y los deportes.

Más adelante, gracias al avance empresarial de Ellison padre de quien recibió ayuda, David Ellison logró cerrar la compra de Paramount en 2024, pagando la suma de 8.000 mil millones de dólares y con el resultado de una fusión que dio luz a una corporación global de medios y entretenimiento: Paramount Skydance.

Antes de convertirse en CEO de la compañía adquirida, David Ellison estudió cine en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California (USC), pero a los 22 años abandonó sus estudios para financiar su propia carrera en la industria del cine, inspirado por Steve Jobs.

Ellison hijo fue nominado al Oscar por haber producido Top Gun: Maverick, además de que participó como actor en filmes como Flyboys y American Boy presenta: hoyo en uno, lo que ha provocado una respuesta positiva en ciertos empresarios, como Timothy Richards —CEO de Vue Entertainment, operador de cines privados en Europa— quien declaró: “Es el mejor resultado para la industria”, señalando su experiencia en estrenos de películas en salas.

No obstante, la creciente dinastía de los Ellison ha encendido la alerta en diversos sectores, desde la insutria del entretenimiento hasta la política de Estados Unidos y el exterior, pues la familia del próximo propietario de Warner Bros. posee vínculos muy cercanos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que ha llevado a la discusión si esta importante compra influirá en la cobertura informativa de su ideología política.

El amigo cercano de la familia Ellison: Donald Trump

Larry Ellison es conocido por sus donaciones al poder republicado, incluso organizando un evento de recaudación de fondos para Donald Trump en 2020; sin embargo, los registros federales no muestran ninguna contribución pública al actual presidente y, también se señaló, Larry no asistió al evento.

Sin embargo, su vínculo se mantiene firme, ya que Ellison padre negocia un acuerdo con la Casa Blanca para estar a cargo de reentrenar el algoritmo que genera el contenido en Estados Unidos, un papel cercano al que desempeñó en el primer mandato de Trump, cuando se involucró con TikTok al alojar los datos de los usuarios de la aplicación en el país norteamericano.

Larry Ellison en la Casa Blanca Acompañado de Donald Trump en enero de 2025.

La relación amistosa y empresarial no termina ahí, pues de acuerdo con un artículo en The Wall Street Journal, Larry Ellison hizo una llamada a Donald Trump —tras la oferta de Netflix al conglomerado de cine y entretenimiento— para advertirle de que la posible transacción entre la plataforma de streaming y Warner Bros. dañaría la competencia.

Según el artículo, el patriarca de la familia Ellison incluso visitó Washington para dar garantías al presidente de que harían cambios en CNN, la segunda cadena de noticias más vista en Estados Unidos y todavía propiedad del conglomerado Warner Bros.

Donald Trump, por su parte, ha estado al tanto de los avances en la carrera por la compañía de cine y entretenimiento, mas ha señalado que ninguno de los contendientes es “especialmente su amigo”, declaración con la que simpatizantes de la izquierda en Estados Unidos no están de acuerdo.

“Que el dúo Ellison tome el control de CBS y CNN, además de una importante red social como TikTok, podría ser peligroso para la democracia”, señaló el grupo de vigilancia mediática FAIR (Fairness & Accuracy In Reporting), cuyo objetivo desde su fundación ha sido desafiar la parcialidad, el sesgo corporativo y la desinformación en los medios de comunicación.