Ya no te voy a contestar: escándalo de la Marina y el huachicol calienta la “Mañanera” de Sheinbaum (VIDEO)

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con molestia a un cuestionamiento sobre la muerte del capitán de la Secretaría de Marina, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, ocurrida el martes durante una práctica de tiro con balas reales en Puerto Peñasco, Sonora.

Un reportero sugirió la posibilidad de que el deceso estuviera vinculado a investigaciones sobre huachicol, a lo que la mandataria federal respondió que la forma en que se planteó la pregunta no era adecuada ni respetuosa para la víctima ni para su familia.

“Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Por respeto a la víctima y a la situación, informaré al Gabinete de Seguridad”, señaló Sheinbaum. Tras insistencias del periodista, la presidenta reiteró que no abundaría más en el tema: “Ya contesté, pero insistir en un tema tan sensible… ya no te voy a contestar, por respeto a las víctimas y a la investigación”.

La Secretaría de Marina confirmó el fallecimiento del capitán Del Ángel Zúñiga a través de un comunicado en su cuenta oficial de X, donde expresó condolencias a la familia y aseguró que recibirán todo el respaldo institucional conforme a la ley. El marino había estado previamente a cargo de la aduana de Manzanillo, Colima, antes de ser transferido a Sonora.

La tragedia ocurre en un contexto de violencia que ha golpeado a mandos de la Marina en los últimos años. Entre los casos más recientes figura el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar en noviembre de 2024 en Manzanillo, tras denunciar presuntas redes de robo de combustibles en las que estarían involucrados mandos navales. Asimismo, en mayo de 2023 fue ejecutado Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, subadministrador de Operación Aduanera del mismo puerto.

La muerte del capitán Del Ángel Zúñiga, aunque preliminarmente considerada un accidente, será investigada por la Fiscalía General de la República.