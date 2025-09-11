Alejandro “El Choko” Gilmare: ¿Quién es el amigo de Sandra Cuevas y líder de la banda criminal “La Chokiza”?

¿Quién es el amigo de Sandra Cuevas y líder de la banda criminal “La Chokiza”?

Vinculado a la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y a la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, Alejandro Gilmare “N”, alias El Choko, es el presunto líder del grupo delictivo conocido como “La Chokiza”.

Por acusaciones como narcomenudeo, posesión de armas, despojo de viviendas, extorsión y delitos contra la salud, era uno de los objetivos primordiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Desde que en 2023 se le relacionó con el manejo de un presunto narcolaboratorio que fue descubierto en la colonia Miguel Hidalgo estuvo en el mapa de las autoridades federales y, fue ayer cuando finalmente elementos de la SSPC coordinados con Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lograron su detención en una plaza comercial del Estado de México.

¿Cómo fue la captura de “El Choko”?

El arresto se dio sin enfrentamientos violentos mientras estaba en compañía de su madre y otros colaboradores.

Se especula que, a pesar de su larga lista de incumplimientos a la ley, Gilmare seguía escapando de la justicia gracias a su nexos políticos y a su presunto pasado como policía del Estado de México.

En 2022 fue arrestado en la Ciudad de México por portación de armas de fuego pero liberado en seguida.

Se le ha visto en diversas ocasiones posar en fotos o vídeos junto a Sandra Cuevas a quien presuntamente ayudó a fundar su partido político.

Una relación parecida mantiene con la cabeza municipal de Ecatepec quien incluso ha asistido a eventos públicos de su grupo delictivo y de quien se ha referido positivamente.