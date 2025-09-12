Sandra Cuevas y el líder de la Chokiza: una historia de amor que intentó ser partido político

Sandra Cuevas y su novio El Choko

Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, sorprendió al aparecer en su presentación política acompañada de Alejandro Gilmare N., alias “El Choko”, líder del grupo delictivo conocido como “La Chokiza” en Ecatepec.

La exfuncionaria presumió su apoyo mientras anunciaba la creación de su organización “México Nuevo, Paz y Futuro”, con la intención de competir en las elecciones de 2027 y 2030.

¿Quién es “El Choko” y por qué fue detenido?

El Choko, quien había sido captado por las autoridades el día anterior, está señalado por operar un laboratorio de drogas en Ecatepec desde junio de 2023, así como por delitos de narcomenudeo, posesión de armas, despojo de viviendas, extorsión y delitos contra la salud.

Este hombre era uno de los principales objetivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Un juez penal de control de Ecatepec emitió una orden para localizarlo y presentarlo ante la justicia, y la Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvo poco después de que apareciera en el evento de Sandra Cuevas.

¿Cuál es el conflicto entre Sandra Cuevas y C4Jiménez?

Durante el evento, Sandra Cuevas hizo un comentario directo que parecía anticipar la reacción de C4Jiménez, periodista que ha expuesto las actividades de “El Choko”.

“Seguramente lo va a sacar C4…”. Esta declaración generó un nuevo episodio del enfrentamiento mediático entre la exalcaldesa y el periodista, quien días antes había denunciado la relación de Cuevas con el líder criminal. Poco después, “El Choko” fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) y se alista su ingreso a prisión.

EL CHOKO CRIMINAL… y @SandraCuevas_

Es el líder del grupo q extorsiona, tirotea, despoja… y la señora q busca crear un nuevo partido político.

Así se fotografiaban juntos en el mural de La Chokiza de @Ecatepec @SSPCMexico y @SEMAR_mx ya lo detuvieron.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/pCf8uPqpfA — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 11, 2025

¿Qué busca Sandra Cuevas con su partido político?

La empresaria y política aseguró que su proyecto busca formar cuadros que compitan por cargos públicos y “ganarle a Morena” en las alcaldías de Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Además, destacó que el registro de nuevos partidos en México favorece a quienes “hagan el trabajo sucio a Morena”, dejando claro que su regreso a la política será con el respaldo de figuras controvertidas.

Con el apoyo del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, Sandra Cuevas anunció también su intención de buscar la jefatura de Gobierno en 2030 bajo la organización “México Nuevo, Paz y Futuro”, proyectando un regreso polémico y mediático a la arena política nacional.