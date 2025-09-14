Mario se intensificó a tormenta tropical al sur de Cabo San Lucas

Mario se intensificó a tormenta tropical

Este domingo a las nueve horas del centro de México, la tormenta Mario se intensificó nuevamente presentando vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

La tormenta tropical provocará lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, así como rachas de vientos de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur.

¿Qué efectos puede provocar la tormenta tropical Mario?

Las autoridades advierten que la acumulación de lluvias pueden propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas del estado, así como estar acompañadas de descargas eléctricas.

Por lo que se invita a la población a estar atenta a los avisos emitidos al respecto por Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.