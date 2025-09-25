Estos planteles de la UNAM han iniciado paro de actividades en protesta por el asesinato de un estudiante en CCH Sur

Protesta estudiantil en Ciudad Universitaria por los hechos violentos ocurridos en CCH Sur (Rogelio Morales Ponce)

Luego de los trágicos hechos ocurridos en el CCH Sur el pasado lunes, donde un alumno perdió la vida a manos de su compañero, las movilizaciones organizadas por el cuerpo estudiantil de la máxima casa de estudios no se han hecho esperar.

Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades ubicado en la alcaldía Coyoacán se movilizaron el día de ayer a las inmediaciones de Ciudad Universitaria para exigir una mejora en las condiciones de seguridad de los espacios de la UNAM.

A partir de esta semana, más planteles de la Universidad se han sumado al CCH Sur al paro de labores como acto de protesta y solidaridad con las víctimas afectadas por lo ocurrido.Este acto de manifestación escaló a las Facultades del nivel superior.

Facultad de Filosofía y Letras en paro

Una de las primeras en pronunciarse al respecto fue la Facultad de Filosofía y Letras, donde los alumnos declararon por acuerdo en una asamblea estudiantil llevar a cabo un paro total de actividades académicas y administrativas, desde el 24 septiembre hasta el 3 de octubre a las 12:00 horas, así lo dio a conocer la institución por medio de sus canales oficiales.

Facultad de Artes y Diseño plantel Xochimilco suspende actividades

El mismo acuerdo se formó en la Facultad de Artes y Diseño plantel Xochimilco, que suspendió actividades desde las 23:00 horas del 24 de septiembre y permanecerá así hasta el 3 de octubre a las 13:00 horas. La dirección del plantel exhortó a los miembros de la comunidad estudiantil que permanecerán a cargo de las instalaciones durante el paro, a “cuidar y respetar todas las áreas, espacios académicos y bienes materiales que conforman la Facultad, velando por el patrimonio que es de todas y todos”.

Facultad de Enfermería y Obstetricia en paro hasta el próximo lunes

La Facultad de Enfermería y Obstetricia suspendió las actividades académicas teóricas desde el 23 de septiembre y las reanudará hasta el 29 de septiembre. En los días de paro, se mantendrán las asesorías y actividades del CECA, al igual que las actividades de los escenarios clínicos y comunitarios, informó la institución.

Se espera que más planteles de nivel superior y bachillerato se sumen al paro de labores, como las Facultades de Psicología, Ciencias y Ciencias Políticas y Sociales que mantienen la realización de asambleas estudiantiles para la toma de decisiones comunitarias.