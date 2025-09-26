Estas son las declaraciones patrimoniales del 2023 y 2024 de Adán Augusto López; niega información sobre depósitos millonarios

Adán Augusto López Hernández (Galo Cañas Rodríguez)

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, señaló que es falsa la información difundida en medios de comunicación sobre supuestos depósitos millonarios en sus cuentas bancarias.

El ex gobernador de Tabasco destacó que ha realizado la debida declaración de sus ingresos que provienen no solo de su actividad como funcionario público, sino que también presta servicios servicios legales, actividades que, asegura, constan las declaraciones hacendarias de 2023 y 2024.

Señaló que en 2023, la base gravable de sus ingresos fue de 22 millones 626 mil 398 pesos, y en 2024 reportó un activo financiero de 24 millones 539 mil 998 pesos, con un pago de 1 millón 799 mil pesos en impuestos. Enfatizó que estas dos declaraciones de su situación fiscal o de impuestos coinciden totalmente con las dos declaraciones patrimoniales a las que estaba obligado a presentar en dichos años.

Además, dijo que el 13 de octubre del 2024 presentó a la Contraloría del Senado de la República su declaración patrimonial de inicio de actividades y que no estaba obligado durante los nueve o 10 meses anteriores a presentar ninguna declaración, porque no era servidor público, pero fue más allá de lo que habitualmente se presenta.

Aunado a esto, declaró que tras un juicio por herencia en Estados Unidos, recibió dos transferencias por las que le depositaron en unas cuentas radicadas allá, en los bancos Wells Fargo y Banco PNC, producto de una inversión que su padre mantenía en dicho país y que pasaron a su poder.

Agregó que junto a sus hermanos mantiene otro juicio por un depósito que su madre mantuvo muchos años en los Estados Unidos y que está en litigio, así como un departamento en Houston Texas, producto de la herencia familiar.

“Nunca he escondido mis ingresos, he sido funcionario público, por segunda vez soy senador, fui diputado local, fui diputado federal, fui y ahí está el dato, fui el primer gobernador de Tabasco que hizo pública su declaración patrimonial, ahí existe todavía en la página de la Contraloría”, subrayó.