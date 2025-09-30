Y tras el asesinato de Micky Hair… ¿”El Azul” Esparragoza está vivo? El FBI dice que sí

Juan José de Jesús Esparragoza "El Azul" Su ficha de búsqueda por parte del FBI continúa activa a pesar de que se ha reportado su muerte de forma extra oficial.

Juan José de Jesús Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, es uno de los personajes más enigmáticos del narcotráfico mexicano: desde hace más de una década, su estatus —vivo o muerto— ha sido motivo de debate; hasta hoy, sin embargo, no hay una confirmación definitiva sobre su destino o paradero.

Este señor del crimen organizado fue uno de los miembros fundadores del Cártel de Sinaloa y, de hecho, tras la caída de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, sería, en caso de estar con vida, el último gran capo del país.

Las dudas sobre si está vivo o muerto surgen de nuevo tras el asesinato de Micky Hair, estilista de las “estrellas”, que era un amigo íntimo de su nieta, Diana Esparragoza, quien también fue pareja de Peso Pluma en 2024.

¿”El Azul” Esparragoza está vivo o está muerto?

En junio de 2014, el semanario Ríodoce de Sinaloa reportó que Esparragoza había sufrido un accidente automovilístico que le lesionó la columna vertebral. Según esa versión, mientras estaba en recuperación, al intentar levantarse de la cama sufrió un paro cardíaco que le costó la vida.

Ese mismo medio aseguró que su cuerpo fue cremado y que sus cenizas fueron trasladadas a Culiacán.

Sin embargo, al poco tiempo diversas instituciones y autoridades mexicanas afirmaron no contar con pruebas suficientes que verifiquen esa muerte.

El entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que no había información confiable que confirmara el deceso.

Durante la investigación posterior, medios informaron que ni las agencias de inteligencia mexicanas ni las estadounidenses habían hallado reportes concretos de su muerte: no se localizaron actas de defunción, registros hospitalarios claros ni muestras verificadas de ADN publicadas.

Una versión que generó sospechas fue la declaración de un hijo de Esparragoza, José Juan Esparragoza Jiménez, detenido en 2014, quien mencionó que su padre había fallecido y fue cremado. Pero esa versión ha sido puesta nuevamente en duda.

Entretanto, en el sitio del FBI figura como persona buscada bajo su alias “El Azul”, con recompensa de 5 millones de dólares. No se ha retirado esa ficha, lo que implica que, al menos oficialmente, no está dado por muerto.

Asimismo, en documentos de la DEA y del Departamento de Estado de la Unión Americana, Esparragoza sigue siendo considerado un objetivo del programa de recompensas por narcotráfico.

“El Azul”, que nació en 1949 en Badiraguato, también tierra natal del “Chapo” Guzmán y Caro Quintero, inició su carrera criminal bajo las órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara, para luego, tras la caída de esa organización en 1989, ayudar a crear el Cártel de Sinaloa.

Diana Esparragoza: la nieta de “El Azul” es la ex de Peso Pluma y amiga de Micky Hair

A pesar de que no hay pruebas respecto a si está vivo o está muerto, “El Azul” Esparragoza aún continúa siendo noticia, en especial, gracias a su nieta Diana Esparragoza, que es una conocida influencer en redes sociales, que presume sus viajes y lujoso estilo de vida.

El año pasado, la joven tuvo una breve relación con el cantante Hassan Emilio Kabande Laija, también conocido como Peso Pluma, quienes fueron vistos juntos de vacaciones en Europa.

Diana Esparragoza también era una amiga cercana de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os (actual pareja de Peso Pluma), con quien se fue de vacaciones recientemente a Punta Mita y que fue asesinado esta semana frente a su local en Polanco.