Oficialmente expulsado de Morena: Hernán Bermúdez queda fuera del partido “por obvias razones”

Durante su visita a Tabasco, la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, confirmó la expulsión de Hernán Bermúdez Requena del partido, quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Adán Augusto López Hernández y actualmente está detenido por presunta delincuencia organizada.

Al explicar la decisión, Alcalde señaló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para sancionar a los militantes, que van desde la suspensión de derechos hasta la expulsión, como ocurrió en este caso. “Ahí ya hubo una expulsión de nuestro movimiento, por obvias razones”, indicó la lideresa durante una rueda de prensa.

La expulsión se dio a conocer luego de que se revelara que Bermúdez tenía una orden de aprehensión por presuntamente liderar la organización criminal conocida como ‘La Barredora’. También se confirmó que el exfuncionario se afilió a Morena en 2023.

Avances del caso

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó que Bermúdez se negó a declarar en la audiencia celebrada en Tabasco y que no puede acogerse al criterio de oportunidad, mecanismo legal que permite al Ministerio Público abstenerse de ejercer acción penal contra un imputado.

Además, un juez otorgó una suspensión definitiva al exsecretario contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada, aunque el proceso legal sigue en curso.