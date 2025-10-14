David Cohen dejó un último mensaje en redes sociales para quejarse de la Reforma Judicial

David Cohen El abogado murió tras un ataque con arma de fuego en la madrugada de este 14 de octubre.

La muerte de David Cohen en la Ciudad de México tras un ataque con arma de fuego se confirmó durante la madrugada de este martes 14 de octubre. El abogado conocido ser defensor legal de Billy Álvarez publicó hace apenas unos días en sus redes sociales un mensaje de crítica contra la Reforma al Poder Judicial y las personas juzgadoras electas popularmente, mientras las autoridades continúan investigando el móvil del homicidio tras detener al atacante.

El último mensaje de David Cohen en sus redes sociales

Por medio de su cuenta verificada de X, David Cohen se mostró crítico contra el nuevo Poder Judicial que fue electo en las urnas tras la reforma aprobada este año.

Tantos años y esfuerzo costó a México tener un sistema legal y tribunales federales más o menos independientes que protegieran al ciudadano, para que unos rufianes lo destruyeran en solo 7 años. Lo peor es que algunos resentidos sociales incluso lo celebran. Es lo que es… — David Cohen Sacal (@davidcohensacal) October 9, 2025

“Tantos años y esfuerzo costó a México tener un sistema legal y tribunales federales más o menos independientes que protegieran al ciudadano, para que unos rufianes lo destruyeran en solo 7 años. Lo peor es que algunos resentidos sociales incluso lo celebran. Es lo que es…"

Aunque no era alguien que estuviera posteando diariamente ni de forma constante, sus mensajes muestran crítica a los gobiernos de Morena y particularmente a la renovación que se hizo del Poder Judicial. En otro mensaje publicado en agosto de 2024, calificó esta reforma como “bruca, torpe y atropellada”.

La única razón lógica que existe para hacer una reforma judicial de manera tan brusca, torpe y atropellada es generar incertidumbre para destruir la confianza en México, ya sabemos lo que quiere AMLO una vez que se vaya, dudo que CS quiera lo mismo, podrá controlarlo? — David Cohen Sacal (@davidcohensacal) August 27, 2024

El papel de David Cohen como abogado de Billy Álvarez

David Cohen Sacal se desempeñó como abogado defensor de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul. Su labor principal consistió en representar legalmente a Álvarez en los procesos judiciales que enfrentaba por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude, derivados de presuntos desvíos millonarios dentro de la organización cementera.

Además, Cohen también llevó la defensa de otros exdirectivos vinculados al caso, como Víctor Garcés, en diversas causas relacionadas con el manejo financiero y administrativo de la cooperativa. Su participación fue clave dentro de la estrategia legal del grupo cercano a Álvarez para responder a las investigaciones abiertas por las autoridades federales.