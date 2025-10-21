Cuauhtémoc Blanco argumenta ‘prescripción médica’ a su ausencia en la reunión virtual de Ley de Aguas

Cuauhtémoc Blanco La ausencia se debe a una recomendación médica, según el exfutbolista. (Especial)

Este 20 de octubre, cuando se votaba la Ley General de Aguas por junta virtual, el Diputado Cuauhtémoc Blanco apareció únicamente para registrar su asistencia y confirmar su voto, incluso si desconocía por completo el tema, deslindándose de la reunión para jugar pádel.

Ante las fuertes críticas recibidas, el exgobernador de Morelos explicó a medios de comunicación que su ausencia estaba justificada por razones de salud, pues padece un problema cardíaco y su médico le indicó realizar ejercicio de manera regular.

“Si me quieren multar, que me multen, pero debo hacer ejercicio”, expresó Blanco, justificando así la práctica continua de pádel, aquella que lo separó de su deber en la votación de Ley de Aguas.

“Me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias”

En la reunión semipresencial de Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco activó su cámara y micrófono solo para registrar su asistencia.

Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la comisión le preguntó en dos ocasiones su voto, pero el diputado desconectó su cámara. Sin embargo, el micrófono quedó activo y se notaron sonidos de raquetazos de fondo, lo que algunos diputados presentes interpretaron como sonidos de pádel.

“No sabe ni qué está votando. Ponga atención, Cuauhtémoc”, expresó Mario Zamora, diputado del PRI.

A pesar de que la dinámica semipresencial agiliza las sesiones, donde los diputados tienen la opción de encender su cámara únicamente durante las votaciones, también limita la supervisión sobre la atención y compromiso de los legisladores en modalidad virtual.