Confirman que no robaron la casa de Fernández Noroña, sino la de su vecina en Tepoztlán

Luego de que la mañana de este miércoles el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, denunciara por medio de su cuenta de Twitter, que su propiedad ubicada en Tepoztlán, Morelos, había sido robada, el secretario de Seguridad Pública en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó esta tarde que dicha información es falsa.

La propiedad que fue invadida y robada fue la vivienda contigua a la del senador, ubicada en el barrio Santo Domingo, donde la dueña, identificada como Gisela N, reportó el robo de 7 chamarras y haber encontrado cajoneras abiertas y desordenadas como si el intruso hubiera buscado documentos u otros objetos de valor.

Según lo informado por el secretario Urrutia, el sospechoso entró al domicilio el día de ayer alrededor de las 22:30 horas a la vivienda, escaló una barranca y entró por la ventana.

Se reportó que la víctima dio parte a las autoridades de lo ocurrido y colaboró con la inspección y con toda la información requerida para poder atrapar al intruso.