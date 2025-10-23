Nueva licencia E13 en CDMX: requisitos, costo y quiénes están obligados a tramitarla

La licencia tipo E13 fue anunciada por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México el pasado 10 de octubre como parte de las reformas al Reglamento de la Ley de Movilidad. Fue impulsada por la necesidad de mejorar la seguridad vial y la protección civil en el transporte de sustancias peligrosas.

Esta medida fue una respuesta a la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, que dejó 32 muertos y varios heridos, como resultado del volcamiento y deflagración de la nube de gas.

¿Quiénes están obligados a tramitar la nueva licencia E13 en CDMX?

La licencia E13 está dirigida a conductores que transportan sustancias tóxicas o peligrosas y busca reforzar la capacitación de los mismos, así como reforzar el control de estos vehículos.

Al ser exclusiva para choferes de gas o vehículos con sustancias peligrosas, los demás conductores en la capital del país no tendrán que preocuparse por tener que obtenerla.

Debido a una modificación al Reglamento de Tránsito y Reglamento de Movilidad en CDMX, la nueva licencia E13 viene acompañada de algunas sanciones específicas para estos conductores.

Las nuevas normas aplicadas en dichos reglamentos indican que los conductores de vehículos con sustancias tóxicas no podrán circular a más de 30 kilómetros por hora.

De igual forma, esta modificación solicita un nuevo tipo de licencia para la construcción de transporte especializado llamada, licencia tipo E12.

Multas de hasta 68 mil pesos

Además de la obligatoriedad de la nueva licencia E13 para conductores de vehículos que contengan carga de alto riesgo, la modificación al reglamento de tránsito en la capital del país incluye nuevas multas.

Entre las modificaciones anunciadas en el mes de octubre, se estipula la prohibición definitiva a transportes de carga sobre vías de acceso controlado, con sanciones que van de las 100 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, de 11 mil 300 a 67 mil 884 pesos.

Requisitos para tramitar la nueva La licencia E13 en la CDMX

Licencia tipo A vigente : Con al menos tres años de antigüedad.

: Con al menos tres años de antigüedad. Conocimientos teóricos y prácticos : Acreditar conocimientos sobre la conducción de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas.

: Acreditar conocimientos sobre la conducción de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas. Capacitaciones obligatorias : Completar cursos de capacitación en el manejo de sustancias peligrosas.

: Completar cursos de capacitación en el manejo de sustancias peligrosas. Dictámenes de seguridad : Presentar dictámenes emitidos por la autoridad competente.

: Presentar dictámenes emitidos por la autoridad competente. Identificación con fotografía : Proporcionar identificación oficial con fotografía.

: Proporcionar identificación oficial con fotografía. CURP : Presentar el Clave Única de Registro de Población.

: Presentar el Clave Única de Registro de Población. Comprobante de domicilio reciente de la CDMX

Costo de la Licencia E13 en la CDMX

El costo de la licencia E13 en CDMX no ha sido oficialmente anunciado, pero se estima que podría ser similar al de la licencia E, que tiene un costo de 2,970 pesos por tres años.