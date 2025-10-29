México reafirma su postura ante la ONU: apoyo total al fin del bloqueo económico de EU a cuba

México en la Asamblea General de la ONU El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, representando México en la Asamblea General de la ONU

México volvió a dejar clara su postura ante la situación que está viviendo Cuba, pues durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Héctor Vasconcelos, representante de México ante el organismo, pidió poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde 1960.

Apoyo al pueblo cubano

El embajador reiteró la solidaridad de México con el pueblo cubano, subrayó que este tipo de sanciones “solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz ni prosperidad”.

“El pueblo cubano merece un futuro más alentador, que no esté sujeto a decisiones tomadas en un contexto histórico, político y económico muy distante del que hoy vivimos”, expresó durante su intervención en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

Además, el diplomático enfatizo que no deben existir sanciones fuera de las que adopte el Consejo de Seguridad de la ONU, y mucho menos que afecten a el derecho internacional.

Votos a favor, en contra y abstenciones

La resolución contra el bloqueo fue aprobada por un total de 165 votos a favor, entre ellos, claramente México, mientras que solo siete países votaron en contra, como Estados Unidos, Israel y Argentina; en cuanto a las abstenciones, otros 12 países, como Ecuador, Letonia y Costa Rica, se negaron a decir su voto.