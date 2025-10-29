Ordenan liberar a Simón Levy en Portugal; tendrá que cumplir algunas medidas cautelares

Simón Levy

Tras las últimas declaraciones de la Fiscalía de la CDMX en las que aseguran que Simón Levy se encuentra arrestado en Portugal, esperando a ser extraditado, el Gabinete de Seguridad de México informa que autoridades de dicho país han decidido continuar con su liberación.

El organismo de seguridad mexicano informó que ayer se recibió, derivado de una Notificación Roja de Interpol, la noticia de que Levy había sido capturado en Portugal debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

Liberan a Simón Levy en Portugal

Sin embargo, la tarde de este miércoles, Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su libertad imponiéndole medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas, informó e Gabinete de seguridad.

Mediante transmisiones en vivo en redes sociales realizadas esta mañana, el exsubsecretario de Planeación Turística de México negó que haya sido detenido, contrariando las versiones que habían estado difundiendo las autoridades mexicanas, incluida la propia Presidenta.

El Gobierno de México sigue a la espera de la cooperación internacional de Portugal para dar seguimiento al caso.