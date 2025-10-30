AMLO goza de 80% de aprobación actualmente: Sheinbaum revela encuesta del Gobierno

Sheinbaum y AMLO CIUDAD DE MÉXICO. 18AGOSTO2025.- Venta de todo de souvenirs, del ex presidente AMLO y de la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum en puestos ambulantes del primer cuadro de la ciudad. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

A más de un año de haber dejado el cargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador goza del respaldo de 8 de cada 10 ciudadanas y ciudadanos mexicanos, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia de prensa mañanera, la titular del Ejecutivo dio a conocer que en las encuestas que el propio Gobierno manda a hacer, el tabasqueño goza de una alta popularidad entre la ciudadanía, pese a las campañas negativas en su contra.

“Nosotros hacemos encuestas cada mes con un equipo, saben cuánto trae de aprobación hoy a la pregunta ‘cómo consideras que gobernó Andrés Manuel López Obrador: ¿bien o mal? 80 por ciento bien", afirmó la presidenta Sheinbaum.

“80 por ciento de aceptación, con toda la campaña de antes y toda la campaña de ahora”.

Durante la conferencia de la mandataria, hizo una reaparición Ana Elizabeth García Vilchis, antigua presentadora de la sección Quién es Quién en las mentiras en las mañaneras de AMLO, que ahora trabaja en un portal de noticias privado.

La comunicadora cuestionó y desacreditó aquellas versiones periodísticas que alegan una supuesta ruptura entre Sheinbaum y su predecesor.

Al respecto, la titular del Ejecutivo coincidió con García Vilchis y destacó el legado de López Obrador, como la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

Macron vendrá a México en noviembre: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pisará suelo mexicano el próximo 7 de noviembre, tras haber cancelado, previamente, una gira en el país.

“Por cierto, sí viene Macron, el 7 de noviembre. Nos interesa a nostros mucho por unos códices que vuelvan a México. Ese es nuestro principal interés”, afirmó la titular del Ejecutivo.

Respecto a una eventual reunión con Donald Trump, Sheinbaum afirmó que todavía no hay una fecha definida.

“Vamos a esperar a que se llegue el acuerdo entre nuestros secretarios”, recalcó.