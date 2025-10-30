Si se hubiera construido el NAIM... las inundaciones en la CDMX serían 5 veces peores, dice Sheinbaum

Sheinbaum y el NAIM La presidenta Sheinbaum defendió la decisión de cancelar el Aeropuerto de Texcoco. (Cuartoscuro y Especial)

En medio del trancazo que la administración de Donald Trump le propinó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco.

Si no se hubiera cancelado el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, afirmó la titular del Ejecutivo en su conferencia mañanera, las inundaciones en la Ciudad de México habrían sido 5 veces peores en la actual temporada de lluvias.

“Si se hubiera hecho ahí el Aeropuerto las inundaciones habrían sido 5 veces peores, porque Texcoco es uno de los vasos reguladores”, resaltó Sheinbaum.

“De los pocos lugares donde puede desahogarse la cantidad de agua que cae en las épocas de mayor precipitación en la Zona Metropolitana es Texcoco, el antiguo Lago de Texcoco”.

¿Por qué Estados Unidos canceló los vuelos desde el AIFA?

El martes, el Gobierno de Estados Unidos ordenó cancelar las 13 rutas aéreas que existen entre el AIFA y la Unión Americana, como represalia al traslado de operaciones a este aeropuerto.

Además de ello, la administración de Trump busca cancelar los vuelos de carga en ‘panza’ que parten del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) rumbo a Estados Unidos, es decir, vuelos comerciales que además portan carga.

Respecto a los vuelos de carga, Sheinbaum defendió la decisión de López Obrador de enviar esta clase de operaciones al AIFA.

“Fue una decisión técnica, no una decisión política”, expuso la presidenta.



