¿Te acuerdas de Vilchis? Reaparece en mañanera de Sheinbaum… y a esto se dedica ahora

Sheinbaum y Vilchis La ex colaboradora de AMLO, Liz Vilchis, reapareció en la Mañanera de Sheinbaum. (Especial)

Ana Elizabeth García Vilchis, la polémica presentadora de la sección Quién es Quién en las mentiras en las mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció en Palacio Nacional.

La comunicadora se apersonó en el Salón Tesorería para hacerle un par de preguntas a la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, orientadas en desacreditar a la oposición y a los medios de comunicación.

“Liz no te reconocí, bienvenida ahora de este lado”, le dijo la mandataria, tras darle la palabra a la exfuncionaria, que ahora trabaja en SDP Noticias, un portal de medios privado.

Durante su participación en la conferencia mañanera, García Vilchis cuestionó aquellas versiones periodísticas que hablan de una supuesta ruptura entre Sheinbaum y su predecesor, López Obrador.

La titular del Ejecutivo no sólo desmintió esas versiones, sino que resaltó el legado del tabasqueño, como la decisión de cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“Si se hubiera hecho ahí el Aeropuerto las inundaciones habrían sido 5 veces peores, porque Texcoco es uno de los vasos reguladores”, aseveró Sheinbaum.

López Obrador goza de 80% de aceptación: Sheinbaum

Durante su intercambio con García Vilchis, la presidenta Sheinbaum reveló que el expresidente Andrés Manuel López Obrador goza actualmente de una aceptación del 80 por ciento entre la ciudadanía.

Lo anterior, de acuerdo a encuestas internas que manda a hacer la Presidencia de la República, explicó la mandataria.

“80 por ciento de aceptación, con toda la campaña de antes y toda la campaña de ahora”, enfatizó Sheinbaum.