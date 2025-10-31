‘Coco Chanel’ irrumpe en la CDMX: la nueva droga que involucra a españoles, sudamericanos... y dos músicos muertos

CDMX La droga Coco Chanel ha irrumpido en la capital mexicana. (Cuartoscuro)

Una nueva droga surgió en la capital de México y el área metropolitana... y está relacionada a la Unión Tepito, así como al asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este jueves que hasta ahora han sido detenidas 16 personas, diez de ellas de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), por su presunta participación en el asesinato de ambos músicos sudamericanos, ocurrido a mediados de septiembre

Además, la dependencia indicó que cumplió una orden de aprehensión en contra del líder criminal Cristopher ‘N’, alias ‘El Comandante’, por su probable intervención en el delito de homicidio como coautor material con dominio funcional del hecho, cometido en contra de los músicos colombianos.

“Por estos hechos, han sido detenidas 16 personas, 10 de ellas de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), por su intervención, ya sea como autores o participes en uno o varios ilícitos”, apuntó la Fiscalía en un comunicado.

Dentro de este crimen, destaca la aparición de una sustancia ilícita que no era conocida por el público: la droga Coco Chanel.

¿Qué pasó con los músicos colombianos asesinados en septiembre?

Los restos de los músicos B-King y DJ Regio Clown fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio mexiquense de Cocotitlán, en un caso que, a partir de entonces, se ha tornado cada vez más misterioso.

Esto luego de que la Fiscalía señaló que no existen elementos para probar que el asesinato ocurrió en el Estado de México, vecino a la capital, como originalmente se había planteado.

“Se cuenta con indicios suficientes que acreditan en grado de probabilidad que las víctimas no fueron privadas de la vida en el Estado de México”, indicó la institución.

La Fiscalía añadió que, hasta este momento, las investigaciones vinculan la muerte de los músicos con la distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como ‘2-CB (Tusi)’ y ‘Coco Channel’, además de delitos como la extorsión en su modalidad ‘gota a gota’, privación de la libertad y secuestro.

Dicha dependencia señaló, asimismo, que las investigaciones de la totalidad de los hechos delictivos referidos incorporan información aportada por testigos y actos de investigación de campo. Además de seguimiento de videos de cámaras públicas y privadas, así como fuentes abiertas, autorizaciones judiciales tales como la obtención de datos conservados, órdenes de cateo y de detención, así como periciales diversas.

“Lo que permite establecer como hipótesis investigativa que el homicidio de los músicos colombianos está relacionado con la comercialización de narcóticos, adeudos de uno de ellos con un grupo criminal y su relación personal con un sujeto identificado como ‘El Pantera’“, apuntó la Fiscalía.

B-King y Regio Clown (@bkingoficial/@regioclownn/Instragram)

El comunicado de la Fiscalía mexiquense presentó en un largo relato, de varias páginas con fecha y hora, la reconstrucción de los hechos y los distintos acontecimientos que fueron sucediendo desde la desaparición, muerte, hallazgo de los músicos y las personas que presuntamente participaron en los hechos.

Sobre Cristopher ‘N’, alias El Comandante, la dependencia señaló que “tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo”.

Los cuerpos de los artistas B-King, de 31 años y Regio Clown, de 35, fueron hallados el 17 de septiembre en Cocotitlán tras desaparecer el 16 de septiembre en la adinerada colonia de Polanco después de acudir a un gimnasio.

A inicios de octubre, el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, se dijo “preocupado” por el camino que tomara la investigación por el asesinato de los cantantes colombianos y pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) de México se ocupara del caso.

“Es un tema importante para nosotros (los colombianos)“, y dijo que buscaba que las autoridades de México y Colombia concretaran esfuerzos binacionales en materia de seguridad e inteligencia.Sobre la línea de investigación que se seguía, Molano consideró que había “algo grande” detrás del doble asesinato.

En su momento, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó que el asesinato de los músicos afecte las relaciones diplomáticas con Colombia tras los señalamientos del presidente, Gustavo Petro, que vinculó lo sucedido a la “guerra contra las drogas”.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro |imagen de archivo| (EFE)

¿Qué es la nueva droga Coco Chanel?

“Coco Chanel” es el nombre que se le ha dado a un supuesto nuevo compuesto psicoactivo que aparecería originalmente en Colombia durante el año 2025.

Según diversos reportes, se comercializa como un polvo de tono marfil, textura arenosa, preparado en dosis de aproximadamente 2 gramos a precios elevados, de 100 a 120 dólares, para ambientes económicamente exclusivos.

Versiones periodísticas sugieren que no se trata de una sustancia completamente nueva, sino de una mezcla de drogas ya conocidas (por ejemplo crack, heroína, tusi y otras sales sintéticas) mezcladas con adulterantes y colorantes, lo que genera incertidumbre científica sobre su composición exacta.

En el caso mexicano, reportes señalan que la organización criminal La Unión Tepito estaría vinculada a la introducción de Coco Chanel al mercado del narcomenudeo en la Ciudad de México.

Respecto al doble homicidio de los artistas colombianos B‑King y Regio Clown, el caso fue vinculado por carpetas de investigación al intento de distribuir dicha droga en el territorio nacional._Con información de EFE.