EU fija postura sobre el asesinato de Carlos Manzo: ¿Qué dijo el gobierno de Trump?

EUA anuncia postura frente al asesinato de Carlos Manzo El gobierno de Estados Unidos dice estar al tanto del asesinato del alcalde mexicano y emiten postura desde Washington.

“Condenamos cualquier forma de violencia política en cualquier parte del mundo” expreso la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desde Washington, ante el homicidio del alcalde mexicano asesinado en Uruapan, Carlos Manzo.

Al ser cuestionada sobre la postura del gobierno de Estados Unidos respecto al trabajo de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, contra los carteles de droga, Leavitt aludió que existe un gran respeto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con su homónima de México, agradeciendo la coordinación que ella ha proporcionado frente a la política antidrogas, base en el gobierno encabezado por el magnate estadounidense.





¿Cuál fue la postura del gobierno estadounidense sobre el asesinato de Carlos Manzo?

En la conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, menciono que el gobierno de Estados Unidos se encuentra al tanto del asesinato del alcalde de Uruapan en Guanajuato, perpetrado el 1 de noviembre pasado, afirmando la postura de los Estados Unidos frente al hecho; “condenamos cualquier forma de violencia política en cualquier parte del mundo”, afirmo Leavitt

¿Qué se ha dicho sobre el supuesto operativo militar en tierras mexicanas encabezado por EUA?

El posicionamiento de la casa blanca surgió tras la interpelación al gobierno norteamericano, por parte de la cadena estadounidense NBC, la cual afirmo que el gobierno de Estados Unidos planeaba iniciar ataques militares que involucraban drones en territorio mexicano, con el objetivo de desmantelar laboratorios de droga de los carteles que operan en el país.

Con respecto al operativo que supuestamente encabezaría el gobierno de Donald Trump en tierras mexicanas, la presidenta Clàudia Sheinbaum respondió que dicho operativo “no va a ocurrir!, reafirmando los acuerdos establecidos con el secretario de Estado Marco Rubio, asegurando que ambos gobiernos seguirían trabajando en cooperación bajo el respeto mutuo de territorio.