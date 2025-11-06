Localizan con vida a ex alcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez

Alejandro Correa Gómez Después de cuatro días desaparecido, la Fiscalía informó que el ex edil fue encontrado con vida.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este jueves 6 de noviembre de 2025 que fue localizado con vida el exalcalde del municipio de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa Gómez, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo 2 de noviembre.

Según comunicó la FGE en su cuenta, Alejandro Correa Gómez quien gobernó Zinapécuaro de 2018 a 2021, y cuya ficha de búsqueda había sido divulgada para solicitar la colaboración de la ciudadanía.

Horas antes de su desaparición, Alejandro Correa Gómez criticó al gobierno tras la muerte de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan y publicó un video en redes sociales donde cuestionaba a la presidenta Claudia Sheinbaum por la estrategia de seguridad.

¿Qué pasó con Alejandro Correa Gómez y desde cuándo estaba desaparecido?

Todo comenzó cuando Alejandro Correa Gómez fue visto por última vez en la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 02:00 horas, en la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Familiares y autoridades perdieron contacto con él desde ese momento, lo que motivó la activación de protocolos de búsqueda.

La Fiscalía estatal emitió oficialmente una ficha de búsqueda Durante la investigación posterior, se informó que las pertenencias del exalcalde y su vehículo fueron localizadas en el hotel donde se hospedaba en la zona de Ciudad Hidalgo, sin que él se reportara.