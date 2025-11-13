Protesta y bloqueos de la CNTE llegan a la Cámara de Diputados para poner plantón

Cámara de Diputados La CNTE avanza hasta la Cámara de Diputados, donde instala un plantón como parte de su paro nacional de 48 horas. (Especial)

Grupos manifestantes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribaron al Palacio Nacional la mañana de este jueves 13 de noviembre de 2025 cerca de las 6:00 AM.

No obstante, de acuerdo al plan de acción anunciado para la manifestación de hoy, los protestantes se han movilizado hacia la Cámara de Diputados que está ubicada en Avenida Congreso de la Unión y Emiliano Zapata.

CNTE instala plantón en la Cámara de Diputados

El contingente de maestros había compartido previamente el itinerario de su movimiento, en el cual comunicaron que tras concluir la movilización en el Zócalo capitalino, llevarían sus protestas hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La dirigencia de la CNTE reiteró su llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender las demandas expuestas a través de un diálogo directo y, sobre todo, “resolutivo”, ya que señaló al Gobierno Federal de ofrecer “sólo mesas dilatorias” y que sus afirmaciones están “lejos de la realidad que viven miles de maestros” en todo el país.

El plantón a las afueras de la Cámara de Diputados tiene el objetivo de ejercer presión para la resolución de las demandas que exigen, principalmente la anulación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la reforma educativa Peña Nieto-AMLO.

Elvira Veleces, secretaria general de la sección 14 de Guerrero, expuso que, ante la falta de solución a las exigencias, están situando la construcción de una “movilización nacional emergente con paros escalonados de 24, 48 y 72 horas”.

Analizarán, incluso, la posibilidad de una huelga nacional.

Alternativas viales en Cámara de Diputados

Maestros y maestras, procedentes de varios estados del país, comenzaron a instalar sus casas de campañas y mantas de protesta como parte de su paro nacional de 48 horas; esto en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.

#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en vialidades inmediatas a la Cámara de Diputados, por manifestantes. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/Bd0QfWHfvv — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 13, 2025

Por lo tanto, la circulación está bloqueada en las vialidades inmediatas a la zona y, a través de su cuenta oficial en X, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (@OVIALCDMX) alertó a la ciudadanía de tomar precauciones.

Las alternativas viales señaladas son:

Fray Servando T. de Mier

Calzada Ignacio Zaragoza.

Ing. Eduardo Molina.

Héroe de Nacozari.

Eje 1 Oriente.

Manifestación CNTE en todo el país

En el transcurso del día, se prevé que más educadores y educadoras de diversas entidades arriben al plantón de la Cámara de Diputados.

A su vez, la dirigencia protestante manifestó que la CNTE tiene presencia en estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Zacatecas, donde están realizando ‘liberación’ de casetas de peaje en diversos puntos de las carreteras.