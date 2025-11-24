Sheinbaum rechaza intervención a la embajada de México en Perú: “violaría todas las leyes internacionales”

Mañanera del Pueblo La Presidenta Sheinbaum responde a las amenazas de José Jerí, presidente de Perú, quien afirmó estar dispuesto a entrar a la Embajada de México. (Especial)

La Presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a la amenaza de José Jerí, mandatario de Perú, sobre sus intenciones de entrar “a la fuerza” a la Embajada de México en el país sudamericano.

“Violaría todas las leyes internacionales”, señaló Sheinbaum en la conferencia matutina de este lunes 24 de noviembre.

Claudia Sheinbaum responde a las amenazas de José Jerí

El domingo 23 de noviembre, José Jerí afirmó estar dispuesto a asaltar la Embajada de México en Perú, luego de que el gobierno mexicano otorgara asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez.

Este lunes, en la Mañanera del Pueblo, la mandataria del país respondió a las amenazas de Jerí, afirmando que una intervención en la embajada estaría “fuera de toda norma”.

“¿Qué ocurrió en el Ecuador?", expresó al público, refiriendo al caso de Daniel Noboa, quien sacó por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas de la Embajada de México en Quito, provocando la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional”, declaró Sheinbaum, resaltando que el derecho de asilo de Betssy Chávez es el derecho de asilo “reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos”.

También, hizo el recordatorio de que la decisión de romper las relaciones entre países fue una decisión unilateral, por parte de Perú, pero estas diferencias deben mantenerse “siempre en el marco de la ley internacional”.