Confirma FGR investigación y orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por huachicol y tráfico de armas

Rubén Rocha Cantú La Fiscalía General de la República confirmó la investigación contra el empresario mexicano y dueño de Miss Universo.

Después de algunas horas de que se hiciera público que el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú tenía una orden de aprehensión por presunta implicación en actividades de huachicol fiscal y tráfico de armas, la Fiscalía General de la República confirmó la información. Además, también señaló que hay un total de 13 personas implicadas en el caso, de las cuales una ya fue capturada.

FGR informa de las investigaciones contra Raúl Rocha Cantú

“El 29 de noviembre de 2024, con motivo de una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, se obtuvo información suficiente para abrir la carpeta de investigación 928/2024, por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas.

#FGRInforma | El 29 de noviembre de 2024, con motivo de una investigación realizada por la @SSPCMexico, se abrió carpeta de investigación por delincuencia organizada en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. Se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de 13… pic.twitter.com/tCznNrg4ZG — FGR México (@FGRMexico) November 26, 2025

En dicha carpeta, hace 10 días, el Juez federal correspondiente obsequió las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas sobre las cuales, por razones evidentes, se debe mantener la secrecía (…) En el caso específico de uno de los señalados, Raúl “R”, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación." señala el comunicado.

¿Por qué se investiga a Rubén Rocha Cantú?

La FGR está investigando al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico ilegal de combustibles, armas y drogas. De acuerdo con la investigación la transportación se hacía vía río y tierra hacia estados como Chiapas, Tabasco y Querétaro, y lo almacenaba en propiedades vinculadas a él.

Raúl Rocha Cantú, dueño del 50% de Miss Universo, aparece en una investigación de la FGR por presuntas operaciones relacionadas con tráfico de hidrocarburos, armas y vínculos con grupos delictivos, según reportes oficiales. pic.twitter.com/Zq51z9nzOz — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 26, 2025

Además, las autoridades lo acusan de participar en la adquisición y distribución de armas para cárteles del narcotráfico, mediante empresas de seguridad privada, así como de fungir como operador financiero del entramado delictivo.

Por otra parte, se ha informado que Rocha Cantú optó por integrarse al programa de testigos protegidos, lo que implica que está proporcionando información a cambio de potenciales beneficios legales mientras continúa la investigación.