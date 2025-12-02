Calendario de la SEP: ¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre en primaria y secundaria? (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Ya estamos por cerrar el año y uno de los momentos más esperados alumnos de nivel básico de escuelas afiliadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), se acerca: las vacaciones invernales.

Ya te compartimos algunas opciones para disfrutar las vacaciones navideñas, con 7 Pueblos Mágicos cerca de la CDMX con hospedaje por menos de 1,000 pesos. Un plan ideal para darte una escapada con amigos, familia o pareja en estas temporadas decembrinas.

Aquí te dejamos cuándo inician las vacaciones de diciembre en primaria y secundaria, de acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno para estudiantes de nivel básico de la SEP?

Los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional tendrán las vacaciones de fin de año a nivel nacional.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026, las vacaciones invernales iniciarán el lunes 22 de diciembre, por lo que el último día de clases será el viernes 19 de diciembre.

Este periodo vacacional abarcará todas las festividades de fin de año, incluyendo Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, concluyendo el 6 de enero de 2026.

SEP adelantará las vacaciones invernales en algunos estados

La Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con gobiernos estatales, determinó adelantar el inicio de vacaciones y modificar el horario escolar en algunas entidades del país.

La medida busca evitar exponer a los estudiantes a enfermedades respiratorias graves durante las temperaturas más bajas del año.

Aunque el periodo oficial es del 22 de diciembre al 6 de enero, algunas entidades adelantaron el receso invernal siguiendo esta medida.

En Chihuahua, los alumnos de nivel básico en la zona serrana comenzarán sus vacaciones dos días antes, debido a temperaturas que llegan por debajo de 0°C.

En Coahuila, el descanso iniciará uno o dos días antes, según la región, por la llegada de frentes fríos severos.

En Durango, las escuelas de la zona serrana adelantarán el periodo vacacional desde el 17 o 18 de diciembre por las temperaturas extremas previstas.

En Nuevo León, el calendario general no cambia, pero el gobierno estatal autorizó suspender clases en municipios donde Protección Civil emita alerta por frío.

Horario invernal por estado y nivel educativo

El horario invernal entró en vigor a inicios de diciembre de 2025 y se mantendrá hasta febrero de 2026.

Esta medida no aplica para todo el país, sino únicamente en entidades con temperaturas más bajas.

Los estados donde se aplicará el horario invernal y se adelantarán vacaciones en escuelas públicas y privadas afiliadas a la SEP son: Puebla, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí.

Esta medida se aplicará solo en algunas regiones de cada estado y variará según el nivel educativo.

En Tlaxcala, Querétaro y San Luis Potosí, se anunció un retraso de 30 minutos en la entrada y salida de los estudiantes, tanto en el turno matutino como en el vespertino.