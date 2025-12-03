Llega la caravana de tractores a CDMX para protestar por la Ley de Aguas en la Cámara de Diputados

Caravana de tractores Agricultores, ganaderos y ciudadanos de Veracruz, Puebla y Tlaxcala marchan hacia la Ciudad de México en tractores para expresar su oposición a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales. Durante su paso por Tlaxcala realizaron varias paradas sin incidentes destacados, aunque sí generaron tráfico lento. La movilización busca visibilizar las preocupaciones del sector agrícola respecto a la reforma, que según críticos podría afectar negativamente la economía campesina y la producción de alimentos. (Alaín Hernández)

El caos en la capital del país se mantiene este miércoles 3 de diciembre. Después de un día de múltiples bloqueos carreteros en diferentes estados, los productores agrícolas están de regreso, ahora para una nueva manifestación por sus inconformidades contra la Ley Nacional de Aguas. Su caravana de tractores ya se encuentra en la Ciudad de México con rumbo a la Cámara de Diputados.

Llega caravana de tractores a CDMX para protestar

Este miércoles, cerca de 100 tractores provenientes de los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala ingresan a la capital como parte de una manifestación organizada por el campo en protesta contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que se discute hoy en la cámara baja del Congreso.

La movilización fue convocada por la agrupación Alianza Agrícola, que alertó sobre el supuesto riesgo que la reforma representa para los derechos históricos de las comunidades rurales sobre el agua. El operativo partió en las primeras horas del martes desde el municipio de Perote, Veracruz, con una ruta inicial sobre la carretera México-Veracruz que atraviesa Puebla y Tlaxcala, pasando por municipios como Zacatepec, Cuapiaxtla, Huamantla y Apizaco.

Según los organizadores, la caravana tiene carácter pacífico y de momento no hay intención de bloquear de forma permanente las vías: su objetivo es llegar hasta la Cámara de Diputados para visibilizar su protesta.

¿Por qué protestan los agricultores con la caravana de tractores?

Protestan porque consideran que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales pone en riesgo sus concesiones o derechos sobre el uso del agua, lo que podría afectar la productividad agrícola, la herencia de tierras y la seguridad alimentaria. La movilización ha sido descrita por sus organizadores como una “caravana de tractores por el agua” un llamado de alerta ante lo que califican como decisiones tomadas sin consultar al campo.

“Vamos a venir a entregarles a la presidenta nuestros tractores. Vamos a salir en caravana desde los diferentes puntos de los estados a la Ciudad de México para que la presidenta reciba nuestros tractores”, señalaron el día de ayer.

Calles y vialidades afectadas por la caravana de tractores a CDMX

Varios de los tractores se encuentran entrando o ya están en la Ciudad de México viniendo de diferentes estados y con rumbo a la Cámara de Diputados, dejando afectaciones de circulación en los siguientes puntos:

Caseta de cobro de la autopista Peñón–Texcoco

Circuito Exterior Mexiquense

Acceso a CDMX por la Autopista México-Querétaro

Acceso a CDMX por la Autopista México-Toluca

Acceso a CDMX por la Autopista México-Puebla

Avenida Eduardo Molina

Avenida Fray Servando Teresa de Mier

Organismos del campo, como la agrupación convocante, han advertido que de no atender sus demandas, que incluyen conservación de concesiones, posibilidad de transmisión o herencia, y participación real en decisiones sobre el agua, están dispuestos a profundizar las protestas, incluso más allá de simples caravanas