Sí habrá jornada laboral de 40 horas; se reducirá dos horas por año a partir de 2027

Jornada laboral de 40 horas Marath Baruch Bolaños explicó durante la mañanera el proceso gradual para la implementación de la jornada laboral de 40 horas en el 2030.

La petición de millones de trabajadores y trabajadoras del México para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana finalmente está tomando forma. El Gobierno de México la y la Secretaría del trabajo informaron el día de hoy, junto al incremento al Salario Mínimo de 2026, cómo se llevará a cabo este proceso para llegar a este número de 40 horas de trabajo durante el sexenio.

¿Cómo será la reducción de la jornada laboral a 40 horas en México?

De acuerdo con Marath Baruch Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo, se han realizado múltiples mesas de diálogo con representantes de los diferentes sectores involucrados entre junio y noviembre de este año para llegar a los resultados correspondientes.

Durante “La Mañanera” de este miércoles 3 de diciembre, informó que la reducción se hará de forma gradual año con año a partir de 2027 quedando de la siguiente forma:

2027 : 46 horas

: 46 horas 2028 : 44 horas

: 44 horas 2029 : 42 horas

: 42 horas 2030: 40 horas

De esta forma, el sexenio actual concluirá con el compromiso establecido por la presidenta Claudia Sheinbaum de reducir la jornada laboral a 40 horas por semana.

No afectará al sector empresarial: Sheinbaum

Por otra parte, la presidenta destacó que tanto esta decisión como la del aumento al salario mínimo en el país se logró de común acuerdo con el sector empresarial. Además, negó que esto vaya generar costos extras, inflación ni pérdida de empleos

“El trabajo que se hizo al interior de la comisión llegó a este resultado de hacerlo de manera gradual (la jornada laboral de 40 horas). En 2026 las empresas harán las adecuaciones necesarias para garantizar que la jornada sea de 46 horas y así sucesivamente 2 horas hasta llegar a 40 en el 2030.

Se ha demostrad en el mundo entero de uno de los países nórdicos que incluso lo redujeron a 36 horas porque ha representado mayor productividad para las empresas. Incluso en servicios, hotelería y este tipo de áreas. Por eso se tomó la decisión de que fuera de forma gradual. No implica ni mayores costos para el sector empresarial, sino incluso es mayor productividad. Es un acuerdo de consenso. Porque cuando se habla de polarización del país o de otros temas, todos los acuerdos en el mundo del trabajo se han hecho por consenso en la 4T y ha habido cambios muy profundos.