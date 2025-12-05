“Nosotros jugábamos al juego de pelota desde tiempos ancestrales”, dice Sheinbaum en sorteo de la FIFA

Foto histórica La presidenta Claudia Sheinbaum, junto a Donald Trump y el primer ministro Mark Carney, participó en el Sorteo del Mundial 2026 de la FIFA. (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto a Donald Trump y el primer ministro Mark Carney, participó en el Sorteo del Mundial 2026, donde destacó la grandeza del pueblo mexicano.

Rodeada por sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, la titular del Ejecutivo fue la encargada de sacar la bola de México, en la ceremonia encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“México es un país extraordinario, bello y mágico. Y millones visitarán nuestra nación”, enfatizó Sheinbaum, quien resaltó, con Trump a un lado, que los mexicanos son un pueblo trabajador.

“Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”.

Además de la presidenta de México, el ex futbolista de los Pumas y el Real Madrid, Hugo Sánchez, se apersonó en la ceremonia de la FIFA, donde expresó su emoción por el privilegio de que México haya sido el organizador de tres mundiales.

“Que consigamos cosas importantes”, expuso.

FIFA World Cup 2026 Final Draw WASHINGTON (United States), 05/12/2025.- (From L) US President Donald Trump, Mexican President Claudia Sheinbaum and Canadian Prime Minister Mark Carney draw the balls for the three co-host countries during the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 December 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/SHAWN THEW (SHAWN THEW/EFE)

“Estamos preparados”, resalta Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes a su llegada al sorteo del Mundial de Fútbol de 2026 que su país está “preparado” para ser uno de los anfitriones del torneo, puesto que comparten con México y Canadá.

“Estamos preparados para esto”, dijo Trump preguntado por los periodistas en la alfombra roja del Centro Kennedy de Washington, donde tendrá lugar la ceremonia.

El mandatario aseguró que es “un gran día”, tanto para el deporte como para su país, y avanzó que el Mundial va a ser “fantástico”.

“Ya hemos batido récords en la venta de entradas mucho antes del evento en sí. No creo que haya habido nunca nada parecido en ningún deporte”, declaró Trump.

El presidente fue preguntado por la cadena Fox News si se cambiarán algunas sedes de los partidos que están gobernadas por demócratas, pero Trump rechazó querer mover los partidos de ciudad.

“Si tienen un problema, para cuando lleguemos allí, nos encargaremos de ese problema. Podemos resolverlo”, respondió.

El Centro Kennedy acoge el sorteo del Mundial con más selecciones que nunca, 48.

El evento cuenta con los líderes de los tres países anfitriones: la mexicana Claudia Sheinbaum, el canadiense Mark Carney y Trump.

“Estamos trabajando con Canadá y con México, y hasta ahora ha sido realmente espectacular. Ha sido espectacular”, apuntó el estadounidense._Con información de EFE.

La presidenta de México participó en la ceremonia junto al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, así como el primer ministro canadiense, Mark Carney.