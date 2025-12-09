Caravana Coca-Cola 2025: Ciudades confirmadas, fechas y horarios (X: Blessings Artisan Creations)

Ya dio inicio la gira navideña que Santa Claus, los renos y los osos polares comenzaron en México.

La fiesta con aroma a jengibre y chocolate con bombones continúa, y qué decir del peculiar y exclusivo sabor de Coca-Cola.

Aquí te compartimos todos los detalles para saber si tu ciudad ha sido sede del paso de los tráileres y carros alegóricos alusivos a esta festividad.

A continuación, las ciudades confirmadas, horarios y fechas de la Caravana Coca-Cola 2025 en México, pues Además de nuestro país, "La Magia Navideña llegará sobre ruedas" a otros territorios, como El Salvador, Colombia, entre otros.





Ciudades confirmadas, fechas y horarios de la Caravana Coca-Cola 2025

Las calles de las principales ciudades de distintos estados de la República mexicana, se encienden con la iluminación de tráileres y carros alegóricos con personajes navideños, que se han vuelto símbolos de esta tradición norteamericana extendida por todo el mundo.

Por ello, hoy te compartimos las ciudades confirmadas, fechas y horarios de la Caravana Coca-Cola 2025 en México.

De acuerdo con Estadio, hasta el 6 de diciembre se confirmaron cuatro sedes en la República Mexicana para el paso de la Caravana Coca-Cola 2025.

El 2 de diciembre, la Caravana Coca-Cola 2025 inauguró su desfile en Acapulco, Guerrero, en punto de las 7:00 pm, tras no haber regresado al estado desde hace 15 años. La festividad fue compartida por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del Estado de Guerrero.

En Monterrey, la Caravana Coca-Cola pasó el 5 de diciembre a las 7:00 pm, mientras que en Morelia, Michoacán, desfiló a partir de las 7:00 pm el 6 de diciembre.

Su gira más reciente fue en Saltillo, Coahuila, el 7 de diciembre a las 6:00 pm.

Una constante en las distintas sedes es que el horario de presentación oscila entre las 6:00 y 7:00 pm, lo que permite darnos una idea de los posibles horarios en las ciudades que están próximas a confirmarse.

La Caravana Coca-Cola estará este 9 de diciembre en Guanajuato: horarios

La Caravana Coca-Cola 2025 estará en Guanajuato este martes 9 de diciembre con su icónico desfile navideño.

El recorrido dará inicio en punto de las 19:00 horas, por lo que se prevén cierres viales, ya que la caravana transitará por una de las zonas más concurridas de la capital del estado.

De acuerdo con Milenio, la ruta de la Caravana Coca-Cola 2025 en este estado, comenzará en la carretera Guanajuato–Juventino Rosas, a la altura de Yerbabuena, en la zona de semáforos de Euquerio Guerrero.





¿La Caravana Coca-Cola 2025 pasará por CDMX?

Los capitalinos están expectantes por saber si la Caravana Coca-Cola pasará este 2025 por la Ciudad de México. Sin embargo, hasta el momento, la capital del país se mantiene como sede por confirmar, junto con los estados de: Nuevo León, Tijuana, Baja California, Toluca y el Estado de México.

Próximamente, podrían anunciarse nuevas confirmaciones, puntos de encuentro y horarios, por lo que te invitamos a mantenerte pendiente.

¿La Caravana Coca-Cola es gratis?

La empresa norteamericana ha convertido a la Caravana Coca-Cola en un símbolo de felicidad y color navideño; sin embargo, este desfile aparentemente gratuito tiene un costo.

Este año, México figuró como el mayor consumidor de refrescos en el mundo, y la crisis de salud que enfrenta el país se asocia al consumo excesivo de azúcar, el más alto registrado en la historia. Esto ha derivado en enfermedades generalizadas, ansiedad relacionada con el burnout, ansiedad social post-COVID y un estilo de vida inclinado al consumismo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un informe de 2022 se advierte que la diabetes mellitus es la tercera causa de muerte en México, con una tasa de 74.1 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.

La transnacional ha sido cuestionada por la extracción masiva de agua en estados del sur del país, utilizada para la elaboración de la bebida que financia la Caravana Coca-Cola 2025, la cual cada año recorre las principales ciudades de México distribuyendo magia, alegría y su característico color rojo, símbolo de... Saca tus conclusiones.

Desfile navideño Coca-Cola: ¿Caravana de la felicidad o caravana de la publicidad?

Coca-Cola ha sido señalada por presuntamente utilizar esta caravana para violar la ley que prohíbe el uso de dibujos animados y figuras visualmente atractivas dirigidas a la infancia, promoviendo el consumo de productos nocivos para la salud a niños de manera encubierta.

Los osos polares, bailarines y Santa Claus, con su imagen amigable y rasgos llamativos e infantiles, podrían generar en niñas y niños la asociación de la marca con un espacio seguro para el consumo de sus productos.

De cualquier forma, aquí te dejamos las rutas, horarios y fechas para que no te pierdas esta mágica fiesta navideña, donde los osos polares, los carros alegóricos y Coca-Cola serán los protagonistas de la noche.











