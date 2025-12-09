¿Más tiempo para ‘El Mayo’? Abogados de Zambada piden retrasar sentencia 90 días más

Ismael 'El Mayo' Zambada Una carta de sus abogados solicita que se aplace la auditoría de sentencia, alegando la creciente violencia en México por parte de grupos del crimen organizado.

A sólo unos días de que se entregue el veredicto final contra Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa, la defensa del narcotraficante ha pedio aplazar la sentencia durante 90 días más. Actualmente, la audiencia que definirá el destino final del capo de las drogas está programada para el 12 de diciembre. Sin embargo, están pidiendo que se realice hasta el mes de marzo.

¿Por qué quieren aplazar la audiencia del ‘Mayo’ Zambada?

La petición, dirigida al juez federal Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York, argumenta dificultades para recopilar evidencia clave debido a la escalada de violencia en regiones de México.

El abogado defensor Frank Pérez explicó que el equipo legal necesita más tiempo para obtener testimonios y documentos esenciales que podrían reducir la severidad de la condena. Según el documento, gran parte de esta información proviene de zonas en México afectadas por “creciente violencia e inestabilidad”, lo que complica el acceso y la revisión de los materiales.

Pérez enfatizó que estos elementos son cruciales para preparar un informe completo antes de la sentencia, y que la situación actual en México ha obstaculizado el proceso.

El ‘Mayo’ Zambada ya se declaró culpable

Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, fue arrestado en julio de 2024 en El Paso, Texas, tras ser presuntamente secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, y entregado a autoridades estadounidenses.

En agosto de 2025, Zambada se declaró culpable de cargos graves, incluyendo conspiración para traficar drogas, lavado de dinero y posesión de armas, evitando así un juicio completo.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, acordó renunciar a más de 15 mil millones de dólares en activos derivados de sus actividades criminales y no cooperará con el gobierno de Estados Unidos como informante.

¿Qué pasará con ‘El Mayo’ Zambada?

Después de todo el proceso hasta el momento, se espera que el ex líder del Cártel de Sinaloa reciba una sentencia de cadena perpetua, descartando por completo la posibilidad de la pena de muerte.

No obstante, la defensa del ‘Mayo’ estaría negociando por que su cliente no quede en una prisión de máxima seguridad, tenga mayor acceso a su familia debido a razones humanitarias por su edad y su estado de salud.