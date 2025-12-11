De autos a jabones: todo esto saldrá más caro en 2026 por los nuevos aranceles

Aumentos en aranceles Decenas de productos subirán de precio ante la aplicación de nuevos aranceles a exportaciones asiáticas.

Los conflictos arancelarios han sido uno de los principales temas políticos y comerciales este año en México y todo el mundo. Ahora, con la llegada del 2026, muchos de estos comenzarán a aplicar con múltiples repercusiones en los productos que compras de forma cotidiana. Desde artículos de limpieza o cocina, hasta vehículos producidos en otros países.

Esta pasado 10 de diciembre, se aprobaró en la Cámara de Diputados esta reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Ahora, se espera que esta misma sea aprobada por el Poder Ejecutivo (Claudia Sheinbaum) para que entren en vigor el próximo año. Esta es la lista completa:

Lista completa de productos con con aumento arancelario

De acuerdo con el documento publicado por la Cámara de Diputados, así quedan los productos afectados por el aumento de aranceles.

Perfumería, cosméticos y cuidado personal

Aguas de tocador – 25%

Maquillaje de labios – 36%

Maquillaje de ojos – 25%

Preparaciones para manicura/pedicura – 25%

Polvos compactos – 25%

Leches cutáneas – 25%

Champúes – 25%

Preparaciones para ondulación/desrizado – 25%

Lacas para el cabello – 25%

Dentífricos – 30%

Hilo dental – 25%

Preparaciones para afeitar – 25%

Sales perfumadas – 25%

Inciensos “Agarbatti” – 25%

Jabón en otras formas – 25%

Preparaciones tensoactivas para el lavado de la piel – 25%

Prendas de vestir

Playeras, camisas, blusas – 25–35%

Ropa interior – 25–35%

Calcetería – 25–35%

Suéteres, chalecos, cardigans – 25–35%

Prendas sintéticas, algodón, lana – 25–35%

Aluminio y manufacturas

Telas metálicas, redes y rejas – 35%

Accesorios eléctricos – 10%

Carretes textiles – 10%

Quemadores de aluminio – 10%

Agujas para tejer – 35%

Ganchillos – 35%

Discos de aluminio – 10%

Manufacturas planas – 10%

Casquillos navideños – 35%

Partes automotrices y maquinaria

Culatas/monobloques – 25%

Bielas – 25%

Pernos para pistón – 25%

Partes para inyectores diésel – 25%

Gobernadores de revoluciones – 25%

Varillas empujadoras – 25%

Esbozos de émbolos – 25%

Bombas para gasolina – 25%

Ventiladores domésticos – 30%

Ventiladores diversos – 25%

Refrigeradores domésticos – 25%

Lavadoras domésticas – 25%

Lavadoras con centrifugado – 30%

Máquinas – 25%

Ensamble de toma de fuerza – 25%

Ensamble diferencial hidráulico – 25%

Forjas de yugos – 25%

Placas troqueladas – 25%

Forjas de crucetas – 25%

Forjas de piñón – 25%

Barras de torsión – 25%

Bujes de suspensión – 25%

Partes para tractores – 35%

Calzado

Calzado con puntera metálica – 35%

Calzado de PVC – 35%

Calzado deportivo – 35%

Sandalias – 35%

Calzado para actividades físicas – 35%

Calzado para hombre/mujer (diversas fracciones) – 35%

Juguetes

Triciclos o cochecitos de pedal – 30%

Vehículos infantiles con batería – 30%

Muñecas con mecanismo eléctrico – 30%

Muñecas – 30%

Trenes eléctricos – 30%

Juguetes con motor (varias fracciones) – 30%

Ábacos – 30%

Globos y preparaciones para globos – 30%

Juguetes inflables – 30%

Juguetes para menores de 36 meses – 30%

Réplicas de armas – 30%

Juguetes para lanzar agua – 30%

Accesorios de muñecas – 30%

Juguetes con ruedas – 30%

Naipes – 30%

Artículos de fiesta – 30%

Textiles

Hilados de cáñamo – 25%

Hilados de ramio – 25%

Hilados de poliamida, poliéster o polipropileno – 25–30%

Filamentos de alta tenacidad – 25–30%

Hilados metálicos – 30%

Cordeles, cuerdas y redes – 25%

Tejidos de poliéster (tafetán, sarga, mezclas) – 25–35%

Tejidos estampados, teñidos, crudos – 25–35%

Tejidos de algodón mezclado –35%

Tejidos recubiertos, impregnados, acolchados – 25%

Bordados, encajes, trenzas –35%

Pañales y productos absorbentes

Pañales de papel/celulosa – 35%

Pañales de textil – 35%

Tubos y productos de acero

Tubos laminados en caliente (varios diámetros) – 35%

Tubos laminados en frío – 35%

Tubos diversos – 35%

Alfombras, tapicería y recubrimientos

Alfombras de lana/sintéticas – 25%

Alfombras Kelim/Kilim – 25%

Revestimientos de fibra de coco – 25%

Césped sintético – 25%

Tapicería tejida a mano – 25%

Tejidos recubiertos para pared – 25%

Estas medidas estarán aplicando a los productos que vengan provenientes de países asiáticos con los que México no tiene tratados comerciales como China, India, Vietnam, Corea del Sur, Indonesia y Tailandia a partir de 2026.