Tragedia en Toluca: así se vio desde un satélite la caída del avión; venía desde Acapulco

Toluca pasó de la alegría al luto en menos de 24 horas.
Una avioneta privada con 10 pasajeros cayó este lunes sobre una bodega en la capital mexiquense en un accidente que, hasta ahora, ha dejado al menos 6 personas fallecidas.
De acuerdo a la aplicación Flightradar 24, la aeronave accidentada se trata de una Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO y 41 años de antigüerdad, la cual salió de Acapulco con dirección a Toluca alrededor de las 11:41 horas.
El vuelo, que tuvo una duración aproximada de 40 minutos, culminó cuando la avioneta, alrededor de las 12:31 horas, se desplomó sobre una bodega localizada entre las calles de San Pedro y Del Campo, según imágenes satelitales, a un par de kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de la capital del Estado de México.
El siniestro ocurrió entre las colonias San Pedro Totoltepec y Reforma, a escasos metros del campo de futbol Maracaná.
¿Qué pasó con la avioneta estrellada en Toluca?
Las imágenes son dramáticas: llamas y servicios de emergencia combatiendo el fuego en una colonia de Toluca, tras el desplome de un avión privado.
En una publicación en redes sociales, Protección Civil notificó el saldo “preliminar” de seis fallecidos en el accidente que sufrió el jet privado con matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, en el estado de Guerrero (suroeste), hacia la ciudad de Toluca, lugar donde ocurrió el accidente mortal y que se encuentra a 65 kilómetros de la capital mexicana.
Las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas mortales, pero notificaron que de las personas presentes en dicha avioneta, ocho eran pasajeros y los dos restantes eran la tripulación.
Por el momento, se desconocen las causas de la caída de la aeronave, que provocó un incendio que ya está controlado por los servicios de emergencias estatales, centrados en realizar labores de enfriamiento y remoción.
En el operativo participan bomberos, así como efectivos del Servicio de Emergencias del Estado de México (SUEM), agentes de seguridad municipales o efectivos de la Guardia Nacional.
Pese a que el fuego está controlado, las autoridades instaron a la población a no acercarse a la zona y mantenerse informada por canales oficiales.
Apenas anoche la ciudad vivía, antes de la tragedia, un ambiente de fiesta, por el campeonato de los Diablos Rojos del Toluca._Con información de EFE.