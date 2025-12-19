Así ha crecido la clase media en México: esto es lo que gana al día

Ganancias Clase Media El Gobierno de México dio a conocer el incremento de este sector y sus ganancias diarias en nuestro país.

El aumento al salario mínimo ha sido una de las medidas más emblemáticas de los gobiernos de la “Cuarta Transformación”, buscando mejorar la calidad de vida de las personas que tienen este ingreso. Ahora, también aseguran que la llamada “Clase Media” ha crecido en estos sexenios, siendo México el país de América Latina donde ha tenido mayor impulso este sector de la población. Esto es lo que ganan actualmente los “clasemedieros” en nuestro país.

¿Cuánto ha crecido la Clase Media en México?

Durante la conferencia de prensa de “La Mañanera” del Pueblo este viernes 19 de diciembre, el , explicó una tabla explica cómo ha crecido este sector en la población.

Crecimiento de la clase media Tabla del Gobierno de México presentado en La Mañanera sobre el incremento de la Clase Media en México 2025.

De acuerdo con la gráfica, en México el crecimiento de este sector de la población representa un 12.4%, superando a países como Brasil, Costa Rica, Paraguay y Honduras de acuerdo con cifras del Banco Mundial.

“Esto es resultado de la política económica y social de los gobiernos de la 4T. De cómo se ha reducido la pobreza en más del 13%. Aquí encontramos este dato histórico del aumento de la clase media.”

¿Cuánto gana la Clase Media en México?

Reducción de la pobreza De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, las tabla muestra que la clase media ahora alcanza al 42.3% de la población.

“Son aquellas personas que ganan más de 17 dólares, al rededor de 340 pesos al día, mientras que las personas pobres tienen un ingreso de 8 dólares.

Estas son las consideraciones técnicas para esta clasificación que coincide con datos del INEGI en las estadísticas nacionales.

De acuerdo con estos datos del Banco Mundial que considera que la pobreza en México en 2018 estaba en 35.5% de nuestra población estaba debajo de los 17 dólares diarios.

Ahora en el 2024 sólo el 21.7% de la población se encontraba en esta situación de acuerdo a estos datos del Banco Mundial. Lo interesante es que esta política económica y social tiene otros beneficios en otro segmento de la población, pasando al 39.2%. "