¡Victoria para los gamers!: Sheinbaum dice que no habrá impuesto a videojuegos “violentos”

Sheinbaum cancela impuestos a videojuegos La presidenta señaló que es muy dificil distinguir y categorizar los videojuegos con contenido violento.

Desde el mes de septiembre, se anunció un paquete económico que incluía nuevos impuestos para 2026 a productos nocivos para la salud que también sumaba a los “videojuegos con contenido violento”. Se estimaba que los títulos, especialmente aquellos que tuvieran contenido bélico" subieran hasta un 8%. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta iniciativa se echó para atrás y no se impondrá en 2026.

Sheinbaum dice que no habrá impuestos a los videojuegos violentos

Durante la conferencia matutina de La Mañanera del pueblo de este martes 23 de diciembre, el secretario de salud, el Dr. David Kershenobich, fue cuestionado sobre los análisis a los impuestos de los videojuegos violentos para saber específicamente qué títulos sufrirían este incremento. Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum intervino asegurando que ya no se aplicarán como estaba previsto.

“Ya no se va a cobrar ese impuesto. Es muy difícil distinguir un videojuego que tiene violencia y otro qué no. ¿Cómo vas a definirlo? ¿Quién va a señalarlo? (...) Además, muchos son en línea y pueden generar una adicción, cuestan dinero y pueden generar un tema de violencia. Por eso decidimos que el tema de los impuestos se quite, porque genera muchas complicaciones."

Habrá campaña contra adicciones y contra juegos violentos

En contra parte, la titular del Poder Ejecutivo aseguró que se llevarán a cabo campañas a favor de la paz y para prevenir los peligros potenciales que representan algunos videojuegos en línea como el “grooming” o el gasto no supervisado.

“Más bien vamos a hacer campañas a jóvenes y adolescentes de a dónde te pueden llevar. Realmente queremos que haya una campaña orientada a la construcción de la paz y contra las adicciones.”, concluyó Sheinbaum.