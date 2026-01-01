Pedro Inzunza Noriega: ¿Quién es El Sagitario, miembro clave del Cartel de Sinaloa y productor de fentanilo?

Pedro Inzunza Noriega, ‘El Sagitario’ Especial

Uno de los sucesos que sorprendieron a tan sólo unas horas de terminar este 2025 fue la detención de Pedro Inzunza Noriega, más conocido en el mundo del narcotráfico como ‘El Sagitario’. Los hechos sucedieron entre los preparativos para recibir el Año Nuevo, cuando repentinamente un helicóptero de la Secretaría de Marina rompió la rutina al ejecutar un operativo que marcaría un antes y un después en la lucha contra las drogas sintéticas en México.

Fue así como este 31 de diciembre fue capturado este capo del narcotráfico en Culiacán, Sinaloa. Pero para entender quién era ‘El Sagitario’ no basta con mencionar su apodo o la carpeta de un expediente judicial. Detrás de ese nombre hay décadas de presencia silenciosa y compleja en los rincones porosos del crimen organizado, sobre todo en la producción del fentanilo en México.

Mapa de la organización Beltrán Leyva Especial

¿Quién Pedro Inzunza Noriega ‘El Sagitario’?

De acuerdo con investigaciones oficiales, las autoridades lo ubicaron como segundo al mando de una célula liderada por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, que opera bajo la sombra del Cártel de los Beltrán Leyva, también conocido como el Cártel de Guasave.

Además, Inzunza Noriega también conocido como ‘El Señor de las Sillas’ y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias 'El Pichón’ —quien fue abatido en noviembre de 2025 por fuerzas armadas— coordinaron una red de producción y tráfico de fentanilo que llegó a ser considerada una de las más grandes y sofisticadas del mundo. Juntos supervisaron envíos de decenas de miles de kilogramos del poderoso opioide con destino a Estados Unidos, en un negocio clandestino que generó inmensas ganancias y cientos de personas enganchadas a esta droga.

Lo que distingue este caso de otros es que fue la primera vez que el gobierno de Estados Unidos imputó cargos de “narcoterrorismo” a un operador del narcotráfico mexicano, ligado a la producción de fentanilo. Este término —que combina terrorismo y tráfico de drogas— busca encapsular el impacto social y la amenaza que representan redes que exportan sustancias mortales que han devastado comunidades enteras.

Casa Blanca El presidente Donald Trump muestra este miércoles su firma en la nueva ley que endurece el castigo a los narcotraficantes de fentanilo, rodeado de legisladores y familiares de muertos por sobredosis (AARON SCHWARTZ / POOL/EFE)

Según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), el fentanilo fabricado ilícitamente es responsable del 52,7% de todas las muertes por sobredosis de drogas en EU. Tal ha sido su impacto que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo como “arma de destrucción masiva” a mediados del mes pasado.

En este sentido, luego de la detención de ‘El Sagitario’, los cargos que enfrenta él y su fallecido hijo incluyen narcoterrorismo, tráfico de drogas, lavado de dinero y apoyo material al terrorismo, según documentos judiciales estadounidenses.

Golpe simbólico en la guerra contra las drogas

La captura de Inzunza Noriega es más que una noticia policial para los habitantes de Sinaloa o las capitales judiciales del país; representa un acto significativo en una guerra que ha sembrado dolor en territorios enteros.

En una región donde muchas familias han perdido hijos, hermanos o amigos por el consumo de fentanilo o por la violencia del narcotráfico, este arresto es apenas una pequeña parte en la lucha contra el narcotráfico y la continuidad de una guerra de las instituciones ante una crisis humanitaria que cruza fronteras teniendo a los estados del norte como principales receptáculos en la producción de las drogas

Pero la historia no termina aquí. La decisión de si Inzunza Noriega será procesado en México o extraditado a Estados Unidos aún está por definirse, y su detención plantea preguntas profundas sobre cómo combatir una red que ha tejido su influencia por años, pero que, poco a poco, está siendo desmantelada y buscará llegar hasta las células.